【Cola茶走小周記】雪橇姐柴犬弟偷食違禁品　手法純熟是慣犯？

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Cola及茶走的主人投稿，這次再次分享百厭柴犬茶走惹事生非。主人是剛落樓下幾分鐘，兩隻狗狗已經開始作反，合謀偷吃豬肉紙。看到牠倆純熟的動作，顯然犯案偷吃應不是第一次！

別以為牠們很聽話，其實根本是百厭星！（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

不要以為狗狗只有三四歲人類智商可以掉以輕心。其實佢哋既聰明，分分鐘比你想象的更厲害！

我們明明就是乖寶寶。（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

這一天，爸爸媽媽只是落街去食個早餐。雪橇家姐Cola 以及柴犬弟弟茶走又向高難道挑戰。爸爸媽媽只是落一落樓下，開個CAM一看，就見到Cola 已經從一米多的高櫃上偷取一包豬肉紙。影片中，看見Cola熟練地打開包裝，連袋都無咬爛，直接開ZIP 袋。說時遲那時快已經喺到品嚐緊美味豬肉紙。弟弟茶走不夠家姐Cola搶，只有吃家姐跌落黎的肉碎。

媽媽一開CAM，立即在樓下折返回家。一開門，大叫「邊個偷吃？」Cola便立即走人。

兩個咁大膽偷食豬肉紙禁品，當然少不了要受媽媽嚴厲責罰！罰最高嘅刑罰「封嘴嘴」以及「罰坐」！兩個大小不良一同受罰。

只見影片家姐Cola 一邊受罰一邊回味。弟弟茶走則一臉不屑地以眼神抗議。網友看見，都留言說他們很可憐、很慘！還笑說家姐回味的樣子很好笑。大讚茶走是影帝，表情十分豐富。

其實包豬肉紙只餘下一小片，所以兩姐弟食得唔多。媽媽無想過，家姐可以進擊到米幾高的高櫃。看來兩個小賊當真功力不淺。

提一提家長們，毛小孩不能食人的零食，大家要留意啊~

【點擊圖片，看這撩是鬥非的百厭柴犬茶走，如何越級挑戰雪橇大姐姐Cola】

二話不說，柴犬惡鬥雪橇大戰又再次展開！（fb@Husky_Cola_Shiba_茶走）