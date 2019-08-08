【領養狗】患癌狗頭長巨瘤　只剩兩個月命　暖男陪牠走最後一程

不少動物也會因患病被遺棄，最終最能孤獨地度過生命最後旅程。阿根廷一隻狗狗，頭部長了巨瘤，且因患癌而快將死亡，一名暖男子不忍看牠孤零零地在收容所終老，決心陪牠度過生命中最後的兩個月。

照顧患病的動物不僅需要花費時間，同時也須大量金錢；因此不少殘忍飼主會為了免卻麻煩，而選擇遺棄患病動物。這些流浪動物最終不得不在收容所終老，至死也無法重遇飼主。

Thanos的頭頂長有一個巨型腫瘤。（Instagram@Luciano Karosas）

21歲的阿根廷男子Luciano Karosas於4月收養了一隻病狗，陪狗狗度過最後一段日子。被收養的狗狗因身患癌症，被獸醫指命不久矣。Luciano決定讓牠在離世前能感受到愛與關懷，並將牠取名為Thanos。

Luciano決定收養Thanos，讓牠在離世前能感受到愛與關懷。（Instagram@Luciano Karosas）

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因Thanos的癌細胞已蔓延到頭部，所以牠頭頂長有一個巨型腫瘤，使牠外表變得奇異。由於Thanos外表不討好，牠在遇上Luciano前曾慘遭4個家庭嫌棄，命運坎坷。其後，牠遇上Luciano，展開了狗生的新一頁。Luciano隨即帶牠求醫，希望能治癒牠，然而獸醫坦言已無計可施。

雖然Thanos的生命正在倒數，但牠並未自暴自棄，依然樂觀地面對每一天。然而，樂觀的牠始終不敵癌魔，於6月離世。縱使無法陪牠走更長的路，但Luciano已成功給予牠無限的愛與關懷。

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