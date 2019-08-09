【寵愛動物無邊界】民間動保團體出錢出力 成浪浪的遮蔭「大樹」

俗語有云「大樹好遮蔭」，但要種植一棵守護流浪貓狗的大樹，讓牠們毋須再受盡風吹雨打，卻毫不容易。 30多年前，一名地盤工人因不忍看守工地的狗隻於工程竣工後遭到遺棄，更面臨被安樂死的威脅，遂收養牠們。這些狗隻跟著他從一個地盤搬到另一地盤，數量由初時的數隻，漸漸變成三、四十隻。他更租下錦田一個舊豬舍，並改裝成狗場，既出錢又出力地為流浪狗隻建立真正的家，正式成立「大樹下善待動物庇護站」（下稱「大樹下」）。

幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

全靠民間捐款和義工們出錢出力營運的「大樹下」，狗場內收養了約100隻被遺棄狗隻，當中有不少是年紀較大、患病的狗隻，很大機會會在「大樹下」終老。（尹蔚瑩攝）

年逾六旬的燕姐是「大樹下」的資深義工，20多年前經朋友介紹認識到「大樹下」創辦人曾生，自始與「大樹下」結下不解之緣。她憶述，當時友人告之曾生於地盤內偷藏狗隻一事被上司發現，急需為牠們覓得安居之所，於是便幫忙尋找合適場地，最後找到「大樹下」位於錦田的庇護站現址。

後來，曾生因每日放工後，都到錦田照顧狗隻至凌晨，曾險些發生交通意外。但義工燕姐又擔心向漁護署或其他動物團體求助，這些寶貴的小生命或會面臨被人道毀滅的命運，於是便開始與曾生分工合作，讓「大樹下」能繼續運作，成為流浪貓狗的遮蔭大樹。

暫託義工不幸中風 急需籌建貓舍

中風好似地震咁，會有餘震，萬一再有事，唔知啲貓點算……好希望可以盡快籌夠起貓舍嘅錢，等佢哋可返去「大樹下」。 燕姐，「大樹下」資深義工

現時，燕姐每星期最少會抽3天時間到「大樹下」照顧場內狗隻，為牠們準備食物、洗澡、清潔狗場等，每次來回狗場更要花上近4小時，過程雖辛苦，但燕姐看到牠們不用再流浪街頭，得到溫飽，甚至願意再次信任人類，認為付出再多汗水都是值得的。

除了狗場的工作，燕姐亦是「大樹下」其中一位暫託義工，「我將有病、傷殘嘅都帶咗返我屋企，希望好似動物老人院咁，畀佢哋喺度安老。」然而，燕姐年紀漸大，不但患有高血壓、心臟病等長期疾病，更不幸於今年4月中風，身體狀況大不如前，難以繼續照顧大量貓狗。

她續指，「大樹下」最高峰時收養了約150隻流浪狗，居住空間甚為不足，令貓隻難以安全地在這裡生活，故希望能籌得足夠善款，為「大樹下」興建合適、安全的貓舍，讓在其家中「暫託」多年的貓隻能回到「大樹下」居住。

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基於燕姐的身體狀況難以繼續照顧家中30多隻暫託貓隻，「大樹下」希望能在場內其中一座建築物的二樓，興建貓舍，以確保場內貓狗完全分隔，以免貓狗打架，發生意外。（尹蔚瑩攝）

醫療、膳食開支漸重 七旬創辦人續打工支撐營運

我哋要有更多資金，先負擔到狗狗嘅非緊急手術…… 真係唔想等到佢哋嘅病情惡化先做，令佢哋受到更多痛苦…… JoJo，「大樹下」義工

年紀漸大的不僅是照顧被遺棄貓狗多年的義工，還有「大樹下」內的狗隻，牠們身體狀況漸差，以致醫療開支日增。惟礙於資金所限，只能讓最緊急的狗隻接受治療，有時甚至醫藥費、手術費亦要賖數。單是過去一個月，已在4、5隻狗隻身上發現腫瘤。倘未能籌得足夠善款讓牠們接受治療，擔心會危及性命。

幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

而「大樹下」每月需逾180包狗糧及逾70包貓糧餵飼場內場外約400多隻流浪貓狗，加上租金、水電費等日常開支，靠義工們出錢出力及逾七旬的創辦人曾生在地盤工作的薪金，仍不足以營運「大樹下」，更遑論盡快興建燕姐期盼已久的貓舍，以及讓場內狗隻接受非緊急手術。

為減少場內場外每日400隻貓狗的膳食開支，「大樹下」義工主要以白飯，混合少量義工及公眾贈送的肉類、罐頭作為牠們的糧食。（尹蔚瑩攝）

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持「大樹下」的工作，分擔流浪貓狗的糧食、醫療及其他生活開支，讓「大樹下」繼續成為牠們的遮蔭大樹！

如不少「大樹下」的「住客」般，剛獲收養時，高高（右一）和興興（左一）都會感到不安，甚或對一眾義工存有戒心，深怕會被人傷害，但在義工們悉心照顧下，牠們很快便融入了「大樹下」這個大家庭。（尹蔚瑩攝）

活動預告：

「01心意」特意為狗主們準備一個超級多元化的活動，讓主人與愛寵玩個痛快！現只需捐出$10予指定動物慈善團體，就可以換領「寵愛狗狗同樂日」活動門券一張，在Dog Dog Come Wonderland逾5000呎戶內外場地全日任玩任逛。現更可率先報名參與犬隻訓練及簡易急救工作坊，並購買多間動物慈善機構的精美禮品，讓主人與愛寵一同「玩住做善事」。活動當日更有「大樹下」領養分享會，歡迎大家前來探訪。注意名額有限，先到先得。

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立即揀選您心儀的動物慈善團體，捐出$10即可免費獲贈「寵愛狗狗同樂日」活動門券一張。（每張捐款收據只限一人兩狗免費入場）

1. 大樹下善待動物庇護站 – 幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

2. 香港愛護動物協會 – 暫養父母計劃

3. 香港觀鳥會 – 拯救瀕危雀鳥

4. 保護遺棄動物協會 – 改善貓貓居住環境

5. 非牟利獸醫服務協會 – 為社區動物提供緊急醫療和絕育服務

6. 世界自然（香港）基金會 – 幫助海龜脫離魚鉤

* 詳情請參閱活動條款及細則

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