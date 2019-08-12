【寵物攝影】結婚前與愛犬合照　詎料狗狗失控狂露「紅唇膏」　

結婚前拍婚紗照，這是每對情侶都會做的事情。但如果你是愛狗之人，也想讓這家中成員狗狗一起拍照，留下美好回憶吧！ 在巴西，便有新人在拍攝婚紗相之餘，還帶同狗狗一起合照。不過，出來的照片，根本狗狗才是主角，而且牠每張相都像是要曬出牠的「紅唇膏」 。

我的蛋蛋夠大嗎？（facebook@Nícolas Carrelo Fotografia）

巴西一對準新人，將在9月舉行婚禮，但由於婚禮場地不允許狗狗進入，於是他們決定，要在婚禮前與狗狗拍下美美的合照。32歲的Alfredo Garcia da Silva和準新娘子26的Joyce Sabino Greffe，都是愛狗之人。愛犬Thor在他們心目中是完美又乖巧的，於是邀請攝影師到來，希望替人狗拍下充滿回憶的合照。

【點擊圖片看這隻狗狗Thor，如何搶鏡成為新人照的主角！】

我才是主角！（facebook@Nícolas Carrelo Fotografia）

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在拍照前，準新人一再表示，狗狗Thor很乖巧，要拍合照不會太困難。但當攝影師開始拍照時，便發現這9個月大的Thor根本完全失控。牠興奮地在場內一直亂跑，更不時跳起竄下，最終每張拍下來的照片，狗狗都搶鏡成了主角。但這對新人表示，這些照片都很完美，「我們就是想要這些最純真，沒做作的照片。」

3萬多個讚好，看來大家都很喜歡這輯以狗狗為主角的新人照。（facebook@Nícolas Carrelo Fotografia）

說好的乖巧呢？

整輯相片裏，都可看到狗狗Thor熱情奔放的樣子，更坦白地說，是清楚地看到牠下體的巨根。就連攝影師Nicolas Carrelo也不得不說，「從前拍照時，都是我去安排各種主題和場景，但這次不同，主導權都落在狗狗身上。」

拍下了近1500張照片，但真的比較正常的只有80多張，其他都是Thor的個人表演，畫面不能見人，「不是說好狗狗很乖巧的嗎？」不過，準新人開心地回應：「拍攝時我們全程都很開心，這是美好的紀念回憶，我們很喜歡滿意。」

網民看到這輯新人照後，都極為喜歡，更在fb裏留言大讚。「這是最好的拍攝角度，攝影師的功力！」、「牠用蛋蛋來示威！」、「終於明白婚禮現場為何不讓狗狗到」、「主角是蛋蛋還是新人？」、「狗狗玩得很開心，這輯照片很有感染力」。