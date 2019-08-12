警犬上前線或吸催淚煙　愛協籲勿帶上場　警方回覆激怒動保界

《逃犯條例》修訂風波不斷，警方除了在各區均有發射催淚彈驅趕示威者，更帶上警犬到示威現場。 關注動物權益的愛護動物協會（SPCA）早前去信警務處，要求警方避免安排警犬在有可能出現催涙氣體的環境下工作，愛協又引述警方指已收到協會意見，並會將意見轉達與相關部門。 不過，警務處回覆《香港01》查詢時指，警方暫時未有接獲任何投訴，續指警方會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。有動保界人士認為，警方的回應反映警權過大：「講白啲就係警察治港。」

8月4日下午4時許，將軍澳警署有防暴警帶同兩警犬於警署門外驅散示威者。（盧翊銘攝）

《逃犯條例》修訂風波不斷，警方除了催淚彈驅趕示威者外，亦多次於示威現場動用警犬，其手法引起動保界關注，其中愛協表示早前已去信警務處，要求警方避免安排警犬在有可能出現催涙氣體的環境下工作，並引述警務處指已收到協會意見，並會將意見轉達與相關部門。

721遊行，特首辦外有警犬戒備。

《香港01》早前就愛協提出的要求向警方查詢，並追問以下三點：

警方將愛協要求轉交什麼部門處理？

近月示威活動中，有沒有警犬因吸入催淚氣體感到不適？

警方內部指引，有否安排警犬配帶保護裝備，以避免牠受催淚煙影響？

【點擊圖片放大看，警犬被帶到示威現場工作】

警方：難承諾避免帶警犬到示威現場

警務處書面回覆指，當局目前沒有接獲任何投訴；警方會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。另外，警方並沒有警犬因吸入催淚氣體感到不適的報告。至於警方的內部指引，有否安排警犬配帶保護裝備，當局就沒有回應。發言人其後口頭回覆指，難以作出承諾，避免帶警犬到示威現場。

麥志豪：衰啲講係卑鄙

NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪表示，警方帶警犬到示威現場，某程度上令示威者退縮：「因為示威者唔想搞到隻狗狗...一講起動物大家都要畀幾分薄面，所以警察其實係道德勒索，衰啲講係卑鄙。」

fb專頁「Animalsaver HK」版主Recoo接受訪問時認為，警方的回應態度，反映香港已成為「警察治港」局面：「人都可以發聲自己爭取權益，但動物無得發聲。」Recoo續指，早於上月底已去信警務處處長盧偉聰的個人電郵信箱，提出停止帶警犬到示威現場的訴求，惟事隔已半個月，仍無任何回覆：「從來政府都無回應市民訴求。」

▼▼▼警方多區施放催淚彈、催淚煙，點撃圖片看當時現場情況▼▼▼

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愛協：催淚氣體能迅速為動物帶來不適

愛協（SPCA）首席獸醫桂珍指出，催淚氣體能迅速為動物帶來不適，受影響動物的眼晴、口部、喉嚨、呼吸道及皮膚會在30至60秒內出現嚴重灼傷的情況。動物更會出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、流淚的情況。

▼▼▼如貓狗受催淚氣體影響而感到不適，可嘗試跟著以下步驟急救▼▼▼

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另外，fb專頁「動物公民」早前發起聯署， 要求警方勿帶警犬到大型衝突現場。