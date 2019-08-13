【領養貓】每天與巨貓一起相處　能想像生活有多崩潰嗎？

你有多愛你家貓咪呢？如果牠變成巨貓，你還會一樣愛牠嗎？ 俄羅斯一位廣告公司的創意總監，便替家中主子來個大改造，用改圖方式把貓咪化為巨貓，再融入到生活細節中。結果出來的效果相當理想，網民都相當喜歡，更紛紛留言表示，最希望的就是能躺在巨貓的肚子上，好好休息。

遭巨貓襲擊，但牠這麼萌，真的要怕嗎？（instagram@odnoboko）

喵星人即將統治地球，這是許多貓奴的預言。這次就由俄羅斯藝術家Andrey Scherbak，率先用P圖方式為大家實現。Andrey是俄羅斯一位廣告公司的創意總監，他本身也是貓奴，家中有2貓1狗，都是從收容中心領養回家的。他表示，2隻貓咪和狗狗相處融洽，從不打架，而他也甘願做鏟屎官，只希望小動物們可幸福快樂過每一天。

【點按圖片看Andrey的無限創意，巨貓與他在平行時空裏，相處得有多和諧】



打開天窗，在那裏我遇上了貓咪。（instagram@odnoboko）

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當你盡心盡力為小動物時，牠們也會回饋很多沒法替代的快樂給你。就像Andrey般，他有一天正在整理自己在森林裏的照片時，覺得似乎欠缺了些什麼，然後又翻出了貓咪的相片，這時便靈機一觸，決定要把兩者混合在一起。

巨貓找到合適的地方休息。（instagram@odnoboko）

【點按圖片看巨貓的日常，慵懶本性絲毫沒改變】

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這點子被啟動後，便一發不可收拾。他開始把不同的貓咪照，混入到自己所拍下的場景中。他稱改圖後的貓咪與自己，就像生活在一個平行時空裏。在這個地方，他可以與超巨大的貓咪一起生活。能每天都對着這巨大毛絨，想起便開心了。