【藍綠藻】牧羊犬玩水消暑後突嘔吐失禁　「毒池」4日奪4狗命

美國日前發生了一宗悲劇，一對夫妻帶同愛犬到湖泊玩水消暑，豈料湖中含有帶毒性的藍綠藻，狗狗因喝下湖水而嘔吐及失禁，最後因腦部死亡離世。 短短4天內，單是美國已有4隻狗狗因藍綠藻致死，其毒性絕對不容小覷。

美國喬治亞州的一隻邊境牧羊犬在湖泊嬉水期間，不慎喝下含有藍綠藻的湖水，數小時後被宣告死亡，令其飼主痛心不已。

美國一隻邊境牧羊犬到湖泊嬉水，半小時後突然嘔吐及失禁。（Facebook@Morgan Fleming）

飼主Morgan Fleming及其丈夫日前（10日）眼見天氣炎熱，因此決定帶愛犬Arya到附近的湖泊嬉水。他們在湖中游泳及拋球，期間Arya一直未有異狀。他們其後駕車回家，Arya在起程半小時後突然發出奇怪的聲音，以及嘔吐和大便失禁。Morgan見狀隨即致電相熟獸醫，並向對方說明Arya的情況；對方指Arya情況危急，宜立即送往診所。當時Arya已經無法站立，二人遂將牠送往急症室。

Arya曾在池中游泳。（Facebook@Morgan Fleming）

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藍綠藻4日奪4狗性命

可惜Arya已回天乏術，獸醫指牠因藍綠藻中毒，宣告牠腦部死亡而去世。愛犬突如其來的死訊讓Morgan大感崩潰，直指這是可怕的一天，「我們痛失了我們有趣、討人喜愛、瘋狂的女孩。」Morgan亦在貼文中表達對Arya的不捨：「永遠沒有狗狗能取代你在我們心中的地位，我們比你知道的更想念你。我希望你在狗狗天堂能像個不受拘束的女孩般，跟其他邊境牧羊犬一起奔跑。」

其實早在Arya意外身亡的3天前，北卡羅來納州也有3隻狗狗在湖泊玩水後出現抽搐、呼吸困難等症狀，不久後隨即死亡，引起大眾關注對藍綠藻的關注。

這3隻狗狗同樣在玩水後身亡。（Facebook@Melissa Martin）

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台灣獸醫Dr.Lan在其專頁撰文，分析藍綠藻的毒性。根據她所言，藍綠藻中或含有兩種有毒物質，分別為Microcystins及Anatoxins。前者可對肝臟造成損傷，甚至導致肝衰竭；一旦肝臟受損，無法正常排毒，其他器官也會相繼衰竭，嚴重者可引致死亡。後者則帶有神經毒性，或導致流口水、肌肉僵直、呼吸困難等症狀，危及性命。