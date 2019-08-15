【萌寵充電站】貓狗吐舌頭賣萌　精選相片一次過睇：我可愛嗎？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 偶爾會看到寵物「吐舌頭」賣萌，莫非寵物知道牠有多可愛，於是耍心機令牠的可愛度大增？寵物才沒有那種機心，牠只是忘了把舌頭收回去！Twitter最近便發起了一個「#全日本忘了收舌頭協會（全日本舌しまい忘れ協会）」的tag，讓寵主大曬萌寵可愛照片。

姐才不是為了裝可愛才吐舌頭～（Twitter圖片：mugi411）

為何寵物會把舌頭吐出來賣萌呢？正當人類猜度寵物為何會算盡心機，何以懂得會「吐舌頭」賣萌之際，原來過去不少獸醫解答過相似的問題，牠只是太放鬆，所以「忘了」把舌頭收回去。日本有網民在Twitter發起一個萌寵tag「#全日本忘了收舌頭協會（全日本舌しまい忘れ協会）」，讓寵主大曬萌寵吐舌頭的可愛樣子！這個tag在Twtter掀起熱潮，很多寵主都響應這股熱潮，紛紛貼上自家寵物的萌照！

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原來不單貓狗會忘了把舌頭收回去，就連小熊貓、浣熊、雪貂都會！牠本身已經擁有超萌的外表，擁有很強的「殺傷力」，現在還把舌頭露出來賣萌，教人怎樣招架呢！