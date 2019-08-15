【貓奴共鳴】養貓前後的理想與現實　日網民漫畫描繪剷屎官心聲

狗和貓在人們心中分別有著懸殊的刻板印象，不少新手寵主也會因此對毛孩有不同的期待。日本一名網民日前在Twitter發布數張漫畫，指其愛貓跟他想像中的貓完全不同，引起不少寵主共鳴。

日本網民AKR在5年前成為寵主，開始飼養人生中的第一隻貓。初加入貓奴隊伍的AKR，發現愛貓Ron的行為舉止似乎跟想像中的並不相符。

現年5歲的主角Ron。（Twitter@bou128）

貓和狗的性格可謂相當分明，一談及狗，人們便會聯想到忠心、嬌嗲、溫柔的形象。如果提到貓，在人們腦海中浮現的自然是高傲、輕盈、難以捉摸的形象。經過5年來的相處，AKR發現Ron並不如他想像中的貓，於是用筆畫下這些理想與現實的對比，放到Twitter與網民們分享。

Ron的睡姿與飼主的想像相差甚遠。（Twitter@bou128）

▼▼▼▼▼點擊相片看養貓前後的「理想 V.S. 現實」▼▼▼▼▼

+ 2

在正式養貓前，AKR以為所有貓貓也身輕如燕，輕輕一躍就能抓住獵物。然而，Ron卻是一隻圓潤的黑貓，從一米高的地方也無法完美地落地。除此之外，AKR原本認為貓應該總是一副高傲的姿態，但Ron卻偶爾會主動摸他的手（雖然是為了討零食）。這則帖文引來過萬人轉發，不少貓奴網民也大呼有共鳴，亦有人留言表示羨慕AKR，因Ron起碼會在討吃時對他撒嬌。

其實每位毛孩也是獨立個體，性格難免與想像中的有別。寵主們千萬別因這些小事而感到失望，牠們的可愛之處總會隨著時間浮現。