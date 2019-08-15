【萌寵充電站】貓貓擁有一雙朝天捲耳超似老鼠　 原來並非P圖？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 美國一隻貓貓因擁有一雙老鼠般的耳朵，令網民們懷疑牠的相片是否經過修改。其實這隻貓貓確實天生擁有一雙捲耳，這並非怪病特徵，而是美國捲耳貓這品種的特徵。

白貓Pringles來自美國芝加哥，品種為美國捲耳貓，因此牠有著一雙彎彎的耳朵，甚似老鼠或是龍貓。這雙獨特的耳朵吸引了網民們的注意，甚至惹來改圖疑雲。

白貓Pringles有著一雙彎彎的耳朵。（Instagram@pringles_thecat）

Pringles個性活潑，牠的Instagram上不乏牠四處走動的片段及相片。雖然牠的兩頰非常圓潤，但絕對不減牠的行動力。在其中一段影片中，牠敏捷地跳離梳化，在起跳之前還抖了抖屁股，驟眼看就如一隻大型的老鼠。

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由於美國捲耳貓是遺傳基因變異的產物，因此現存數量不多，大眾對牠們了解普遍不深。美國捲耳貓的雙耳不但形狀特別，而且耳尖普遍較硬；所以飼主們難以用一般的方法為牠們清潔耳朵，導致牠們特別容易出現耳朵發炎的情況。

有人或會將牠們與摺耳貓相提並論，但其實兩者絕不相同。摺耳貓的耳朵變形是由於基因缺陷，而導致軟骨發育不良，因此牠們終生也會備受病變折磨。但美國捲耳貓雖然是由基因變異所產生，但牠們的健康並未因此受影響，亦不存在健康隱患。