澳洲消防員2020年慈善月曆開售　騷肌照揭開當毛孩模特兒條件

澳洲消防員2020年慈善日曆正式開售了！一如往年般，日曆內有多位猛男消防員騷肌，溫柔地呵護身旁的可愛動物們，流露鐵漢柔情一面。購買月曆不但可以大飽眼褔，更可順便做善事，因出版方會捐出部分收入予慈善團體，包括各類動物收容所。 除了消防員外，日曆中可愛的動物們也非常值得留意；製作方表示，有份拍攝的動物們大多也是來自不同的收容所。

這批2020年的「澳洲消防員日曆」在8月5日已於其網站開售，售價為18.18澳元（約97港元），只要額外加5.7澳元（約30港元）郵費即可郵寄至全球各地，價錢相當合理。今年的日曆共分為6輯，主角包括貓、狗、馬、野生動物、農場動物及消防員個人照。

2020年的「澳洲消防員日曆」在8月5日已於其網站開售。（Australian Firefighters Calendar）

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其實早自1993年起，每年也會邀請澳洲消防員拍攝慈善日曆，大騷肌肉，並將收益捐贈予不同慈善團體，幫助被遺棄動物、自閉症病人、貧困農夫、患病兒童等等。日曆推出至今已長達27年，因此大會首次邀請了法國及德國的消防員參與拍攝，各地猛男消防員聚首一堂。

消防員收養其拍攝伙伴。（Australian Firefighters Calendar）

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除了滿身肌肉的消防員外，他們身旁的可愛動物也是焦點之一。大部分的動物模特兒均來自不同收容所，包括Safe Haven Animal Rescue、ABC Rescue、Pets of the Homeless等。挑選這些動物作為模特兒不但可推廣牠們的可愛之處，甚至還能為牠們覓得好歸宿，日曆的製作總監David Rogers指部分消防員會在拍攝後收養其搭檔。David早前亦收養了一隻被消防員所救的狗狗Lenny，牠今年亦成為了其中一位模特兒。