元朗寺廟成棄貓聖地　三個月內兩宗棄養　疑來自無良異短繁殖埸

常言道：「出家人慈悲為懷。」假如他們眼前出現有需要幫忙的人和動物，他們都不會袖手旁觀。因此，有很多無情的寵主會故意把寵物遺棄在寺廟裡。 昨日（8月15日）便有兩名男子把兩隻異國短毛貓遺棄在元朗崇山新村觀佛寺前，貓咪一度受驚躲進車底。幸得義工Alan爬進車底，才能把貓咪救出。 據Alan透露，這次已經是三個月內第二宗棄貓事件，而棄貓均為未絕育的異國短毛貓，懷疑有無良繁殖場故事棄貓。他直斥責寵主的行為並不人道，「寵物貓丟喺街兩日，隻貓已經死得。」

昨日（8月15日），有兩名男子把兩隻貓咪遺棄於元朗崇山新村觀佛寺前。（受訪者提供）

昨日（8月15日）上午10時許，有一輛客貨車駛至元朗崇山新村觀佛寺前，隨後有兩位男士下車，並把兩隻貓遺棄於大門前，其後離去。在場義工發現後，嘗試把貓咪困進籠裡再作打算。可惜，貓咪受驚逃入車底，只好找人幫忙。

義工Alan得悉此事後，馬上放下工作趕到現場救貓，花了將近一個小時，才能把躲進車底內部的貓咪全數救出。義工接受《香港01》記者訪問表示，寵主的行為並不人道，「寵物貓丟喺街兩日，隻貓已經死得。」

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Alan與兩位貓友隨後帶貓到獸醫診所，接受醫生檢查。醫生指，橘白貓為公貓約三歲，黑白貓為母貓約六歲，兩隻均為異國短毛貓。貓咪沒有明顯的疾病，只是身體比較虛弱，耳朵稍後有點發炎，而且毛髮比較骯髒，估計前主人沒有細心照顧牠們。兩貓均無絕育，故Alan及貓友懷疑牠們是繁殖場棄貓。

寺廟並非第一次出現棄貓、棄狗，目前居住在寺廟內的五貓五狗，全部都是遭主人遺棄。經Alan透露兩個多月前（5月30日），曾在寺廟的山路上遇到一隻三色異國短毛貓女，貓咪當時只有1.8公斤，非常虛弱。「隻貓根本無可能係走失，山上嘅鄰居我哋都好熟，寵主根本有計劃地棄養。」他亦擔心類似事件會再度發生。

一輛貼有GOGOVAN貼紙的客貨車，把棄貓男子載至寺廟前。（受訪者提供）

據義工拍攝的照片顯示，兩名男子所乘搭的客貨車車身貼上「GOGOVAN」的貼紙，懷疑棄貓男為GOGOVAN司機。記者向GOGOVAN查詢，獲負責人回覆指，司機並非經由該平台接獲此訂單，因此無法追查更多資料。基於私隱關係，司機只願透露貓隻並非他遺棄，當時有乘客帶同貓咪一同下車。

現時，兩隻貓由幫忙拯救貓咪的女貓友所收養，並為橘白貓取名「零零」、黑白貓取名「車車」。