【深水埗】 帶柴犬散步見白煙急逃亡　狗吸催淚煙後亂吠、拒進食

政府修訂《逃犯條例》及警方執法爭議引發連串不合作運動和警民衝突。上星期三（8月14日），有示威者在深水埗警署門外「燒衣」示威，警方向欽州街、大南街及鴨寮街施放催淚彈作驅散。 深水埗居民Katie當晚如常帶愛犬吉仔散步。約晚上10時，她突然聽到身後傳出巨響，回頭所見已經一片白煙，Katie和吉仔吸入催淚煙後，當場感到不適。吉仔翌日更開始精神恍惚、亂吠等情況，醫生為吉仔檢查後，仍找不到不適的原因，懷疑跟吉仔受驚有關。Katie接受《香港01》訪問指，「我覺得好憤怒，每晚放狗係每位狗主日常生活嘅一部分。」

柴犬吉仔逃離現場後，氣喘不斷、猛流鼻水。（受訪者提供）

內街放狗突然遇催淚彈

狗主Katie上星期三晚（8月14日）如常帶柴犬吉仔外出散步上廁所，由於她的居所鄰近深水埗警署，因此她故意帶吉仔到距離警署較遠的福榮街散步。約晚上10時，Katie突然聽到身後傳來巨響，回頭乍看已經煙霧瀰漫，隨即感到一陣暈眩，她趕緊抱起吉仔，停靠在路邊休息。及後，她覺得不對勁，於是抱著吉仔往南昌街方向跑，直至脫離催淚氣體覆蓋的範圍，才停下腳步休息：「當時完全無聽到任何廣播，淨係聽到催淚彈聲。」

▼▼▼狗主Katie帶吉仔看病經過▼▼▼

翌日行為異常：亂吠

Katie憶述，吉仔當時精神呆滯，呼吸急速、鼻頭狂冒鼻水，她立即用水幫吉仔沖頭，並餵牠喝用大量清水。待吉仔情況穩定下來，Katie便把牠抱回家，為牠洗澡。Katie原以為吉仔沒有受到太大影響，然而吉仔在翌日（8月15日）開始出現精神恍惚：「吉仔平日好少吠，但佢第二日就對住大門、床不停吠，好像好驚咁。」

上星期五（8月16日）清晨，吉仔忽然發出哭泣聲，及後不願意進食，連牠喜歡的雞柳都不願吃，更忽然大聲喘氣。Katie立即帶牠到診所檢查，醫生為吉仔照X光、驗血，發現吉仔的器官、血管一切正常，惟血糖偏低。

Katie引述獸醫指，寵物受到驚嚇或感到不安，並沒有藥物可輔助治療，他亦不清楚催淚彈會否對吉仔帶來潛在影響。Katie指，醫生叮囑她如發現吉仔身體再出問題，應立即帶回診所：「我覺得好心痛，吸入催淚氣體對身體有長期影響，何況小動物嘅嗅覺比我哋靈敏得多。」

▼▼▼吉仔目前只有一歲半，身體健康無大病▼▼▼

催淚彈對身、心有影響

執業獸醫張翠玉接受《香港01》訪問指出，催淚彈對寵物身體、心理都會有影響，假如狗隻本身容易緊張，槍聲等巨響都會影響到牠的心理。她續指，寵物感到不適可受不同因素影響，假如寵物的作息如常，唯獨在吸入催淚煙後，身體才出現不適情況，不排除是受到催淚煙所影響，獸醫需了解寵物的年紀、性格、健康狀況，才能進一步定斷。

她續指，如有需要，醫生可為寵物做內窺鏡檢查，確定呼吸道有否受化學品灼傷，她亦建議狗主宜繼續觀察吉仔情況，假如出現惡化需帶吉仔進一步檢查。

▼▼▼如貓狗受催淚氣體影響而感到不適，可嘗試跟著以下步驟急救▼▼▼

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放狗是日常生活

當晚有示威者在警署外引發警民衝突，為何Katie仍然會帶吉仔散步呢？Katie指，早在本月初（8月6日及8月11日）警方在深水埗警署附近施放催淚彈，她亦如常帶吉仔散步，惟該兩次警方均沒有發射任何催淚彈到內街。

Katie在當晚（8月14日）帶狗散步時，同樣沒有看到示威者，街道人流亦較平日疏落，身旁只有約五、六位路人，不理解警方何以在沒有或只有數名示威者的情況下，仍發射催淚彈。她指出，「我覺得好憤怒，每晚放狗係每位狗主日常生活嘅一部分，你話有大型恐襲，我梗係唔落樓啦！我哋已經選擇唔行靠近警署果條路，正常一個普遍居民都唔會諗到，警方會射粒催淚彈去你屋企㗎嘛。」