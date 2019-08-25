法國鬥牛犬參加狂歡派對場面失控　18禁畫面嚇呆全場

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由來自台灣的安淇投稿，她分享了家中法鬥椪柑初次參加法鬥聚會的經歷，更拍成了Vlog與大家分享。原來一大班法鬥在一起，真的會場面失控，許多意想不到的趣事都會發生。

開Party真好玩！我喜歡呀！（YouTube@安捏柑厚）

現在的人愛寵物就像愛小孩一樣，周末也不忘為毛孩規劃各種娛樂行程，當然少不了各種聚會Party。最近YouTuber安淇，便帶着愛犬法鬥椪柑，參加牛牛法鬥聚會，並拍成V-dog為愛犬椪柑紀錄生活。

【點擊圖片放大看， Party上的失控場面】

法鬥失控了，你找到自己的寶貝嗎？(facebook@安捏柑厚）

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未開始已失控

影片一開場就令人眼花撩亂，因為成群失控的法鬥在影片中四處亂跑亂鑽。這場追逐戰沒完沒了，這呆萌失控的畫面，除了令主人感到頭痛外，也令網民心也被融化了，激動直呼「超萌！」、「怎麼這麼可愛～」、「太療癒了吧！」、「一群小豬XD」。

椪柑第一次游水，牠看來充滿好奇。（facebook@安捏柑厚）

難忘第一次聚會

聚會中不少主人也一時間難以找回自己的小寶貝。這些法鬥像失了控，一直在互相追逐嬉戲。在眾多法鬥中，你能找出椪柑去了哪裏嗎？椪柑是第一次參加法鬥牛牛聚會，由於主辦單位用心籌畫整個活動流程，更有交換禮物等小環節，因此令眾狗主樂在其中。安淇表示，她參加這類狗狗的聚會，有種初次參加孩子的家長座談會的感覺，既緊張（擔心椪柑大失控）又興奮。不過，一走進現場，就被大批牛牛蜂擁而上整個秒被融化。帶椪柑來參加，實在是沒有選擇錯。

「天啊~這到底什麼畫面~一群小豬ㄍㄡˊㄍㄡˊㄍㄡˊ上演追逐戰，忍不住靜靜的圍觀這失控混亂的場面，今天就是你們的主場啦！給你們滿滿的畫面（心已被收買）。」只能說這場法鬥聚會療癒指數破表，萌到讓人無法招架，網友們全全買單，法鬥控的你必看！如果你想看更多椪柑的生活日常，可追蹤牠的FB「安捏柑厚」啊！

【點擊圖片看椪柑的生活日常，牠才剛剛1歲呢！】