服務犬在畢業禮上遇見她　忘記所有指令　即時擠到懷裏

服務犬從小就要接受訓練，學會各種生活技能，更要學習控制情緒，即使看到喜歡的人、零食、玩具，都要冷靜面對，讓牠日後能不受任何影響，專心一意幫助使用者。 Elijah是隻三歲的服務犬，牠接受了兩年半訓練後，最近終於完成一切訓練，準備到服務犬使用者家裏。在服務犬的畢業典禮上，有位女士悄悄走到Elijah身旁，想給牠驚喜。原本超冷靜的Elijah瞬間破功，急著要擠到她的懷裏！

服務犬Elijah終於畢業了，牠將會到退伍軍人Lance家裏，跟他作伴。（facebook圖片：Ashley Wilt）

服務犬暫別媽媽

Ashley Wilt是美國一家服務犬教育機構的訓犬師，負責幫助照顧、訓導服務犬。她在兩年半前，把年僅8星期的Elijah從機構接回家，教導牠各種生活技能，面對生活有機會遇到的各種困難，好讓牠能時刻保持冷靜輔助服務犬使用者。Ashley指出，「我會教導服務犬超過30個指令，訓練牠在任何場合下都能冷靜應付工作，包括商場、餐廳、戲院、飛機，我跟Elijah曾乘搭超過25次飛機。」

兩年間，Ashley跟Elijah形影不離，她花了很多耐性教導Elijah，讓牠成為一隻出色的服務犬，同時培養了很深厚的感情，猶如牠的「媽媽」。Elijah為了接受進一步培訓，半年前需要跟Ashley暫別，被送到加州的訓練學校。最近，Elijah順利完成所有訓練，成為獨當一面的服務犬，從訓練學校畢業。

▼▼▼Ashley用相機記錄了Elijah成長的樣子，立即點撃看大圖▼▼▼

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在Elijah正式畢業那天，Ashley特意買了一張機票，悄悄來到畢業典禮的現場，為牠送上祝賀。性格冷靜的Elijah在看到Ashley一刻，彷彿忘了所有指令，極力想掙脫牽繩想衝到她身邊。Ashley看到Elijah那麼記掛她，亦不禁流下感動的眼淚：「Elijah是隻十分冷靜的狗，所以當我看到牠失控地想走到我身邊，我也禁不住眼淚。對我們來說，這種思念的情緒已經累積了半年。」

「我好開心可以再次抱著牠，並讓牠知道我是多以牠為傲！雖然別離令我感到非常傷心，但能夠看到牠成長，一切都值得！」Elijah現在已經是一隻出色的服務犬，機構更為牠安排了一個永久的家，牠會跟隨一位傷殘的海軍陸戰隊成員Lance Weir互相作伴，Elijah花了很短時間便愛上這位新「爸爸」，相信未來將會非常幸福。