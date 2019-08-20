【狗肉】持大鐵鉗捉狗的人竟是狗販？愛狗人士齊齊上門聲討

流浪狗無依無靠，生活已很艱苦，為何仍有人要殘忍地去捕捉牠們？ 近日在遼寧瀋陽，有人留意到有一對男女，在路上用大鐵鉗殘忍地捕捉流浪狗。由於狗吠聲悲慘，引起途人與愛狗人士注意。如今警方已介入，初步得悉他們捕捉流浪狗是用來屠宰賣狗肉的。

男子殘忍地捕捉流浪狗，狗狗發出悲鳴叫聲，引起途人注意。（梨視頻）

8月19日的中午時份，在遼寧瀋陽有民眾留意到一對男女開着車，手上拿著大鐵鉗與大木棒，用極殘忍的方法捕捉流浪狗隻。由於狗狗發出悲慘叫聲，引起大批民眾圍觀。男女說狗是自己的，但受到民眾質疑，而且有人指家中狗狗不見了，懷疑是被人偷走。

【點擊圖片看這殘忍男子被民眾聲討的過程】

圍觀者對男子殘忍捕狗行為極為不滿，要求他把狗放了。（梨視頻）

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一男一女，光天化日之下拿着大鐵鉗子、大棒子，偷流浪狗，非常殘忍。用大鉗子狠夾流浪狗的腰，滿嘴都是血，牙全掉了，狗渾身都是血。皮卡車上全是狗毛，可憐的流浪狗本身活着就不容易，還要被壞人禍害簡直沒人性，心都在流血。 微博

民眾在微博裏找到男子相關資料，並且懷疑與一狗肉店有關，這令民眾更為憤怒。數十愛狗人士來到捕狗者的家門口，不斷敲門要求解釋，但一直沒有回應。最終市民報警求助，現時警方已介入調查，暫時得悉被捕的流浪狗，極可能是被用來屠宰賣狗肉。

【點擊圖片看另一宗殘忍捕狗消息，有人用毒針昏迷狗狗然後捕捉去賣】

廣東惠州不時有狗狗被盜，這次犯案的人更用弓弩毒暈狗狗。（梨視頻）