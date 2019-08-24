混種貴婦狗被擅自染色成「小丑」　美容店東主解釋超離譜

寵物美容原本是件美事，但美國一位寵物美容師竟在未問准狗主同意前，擅自為狗狗染毛，狗狗事後疑因此受感染。狗主知悉事件後表示憤怒及震驚，涉事美容店隨即道歉及退款，但否認感染與染毛有關。

日前，24歲的狗主Graziella Puleo將愛犬Lola送往寵物美容店剪毛，但店內美容師卻擅作主張地為Lola的毛髮染色。涉事美容店位於美國佛羅里達州的沃思湖沙灘（Lake Worth Beach）附近。

狗狗Lola的毛髮被染成螢光綠色及螢光粉紅色。（Facebook@Graziella Puleo）

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事發前Graziella支付了150美元（約1176港元），購買潔齒、剪毛及剪指甲服務。然而，她到美容店接回Lola時，赫然發現Lola耳朵的毛擅自被美容師染成螢光粉紅色，而眉部尾巴則被染成螢光綠色。她指當時大感震驚，並幾乎哭出來：「好像想把牠染成小丑的模樣。」除此之外，Graziella更指Lola回家後有感染跡象，需要即時求醫。

其後，涉事美容店東主向Grziella道歉並退款，並解釋指：「我們美化狗狗，如果我們看到（狗狗）缺少了甚麼，我們便會染色。我們在染色一事做錯了，我們應該先得到狗主同意。」該東主同時否認Lola的感染與染毛有關。

Grziella在其Facebook發文表示：「對我的狗狗而言，這絕對是一次帶來創傷的經驗。希望那間美容店已得到教訓，不會再有狗狗經歷Lola所受的痛苦。」她補充指，正嘗試聯絡律師跟進事件。

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