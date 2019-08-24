【貓壽命】家中專門出產長壽貓　資深貓奴公開4字秘訣

曾養過7隻貓的Benjamin是位資深貓奴，他所養的貓貓全部均有個共同點，那就是長壽且健康。他養的其中一隻貓貓壽命長達21歲，而最年輕的那隻亦已滿12歲。到底他有何「養貓妙方」？

港人Benjamin原本並非一位貓奴，但22年前的一個決定，從此改變了他的一生。他當時的女友是位愛貓之人，但因家人不准養貓，遂決定將兩隻貓貓寄養在Benjamin家。自此，Benjamin便踏上了貓奴之路，至今共養過7隻貓，當時的女友亦已變成枕邊人。

當中最長壽的貓貓為V3，出生於1997年，去年離世，享年21歲。（Facebook@流浪貓七小福）

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最長壽貓貓達21歲

Benjamin家中的7隻貓全部亦相當長壽及健康，可見他和太太絕對花費了不少心思照顧貓貓們。

1997年，他及太太從愛協領養了兩隻貓，分別為V3及Mimi。其後，他們家中陸續增添了5隻貓，全部均為領養或在街頭救起，包括Cola、阿瑪遜、浪子、Mocha及豆豆。當中最長壽的貓貓為V3，享年21歲；而目前最年輕的則是12歲的豆豆，約等於人類的64歲。

公開貓貓長壽秘訣

曾成為寵主的人相信也明白，要讓毛孩們健康地終老絕非易事，到底Benjamin是有甚麼養貓秘訣？他笑言其實並無特別秘方，但多年來每天也會餵貓貓們喝冬蟲草水，不肯定是否與貓貓長壽有關。可惜再長壽的貓貓也總有跟他們道別的一天，現時他們家只餘下阿瑪遜、浪子、Mocha及豆豆。

Benjamin及太太不時也會特地到訪各國的貓島，為各地貓貓留倩影。（Facebook@流浪貓七小福）

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雖然家中已有一眾貓主子，但Benjamin及太太仍未感滿足，不時也會特地到訪各國的貓島，為各地貓貓留倩影。他們至今已到過近20個貓島，主要位於日本及港島。Benjamin表示：「大家可能會覺得每個貓島都一樣，但其實好唔同！」他舉例指，如田代島並沒有黃貓、青島上的貓較饞嘴等。

過了22年貓奴生活，貓貓已成為Benjamin生命中不可或缺的一部分。他坦言貓是「治癒心病的藥」，總能在他心情低落時予他慰藉，分擔他的煩惱。他的這番感受，相信道出了不少貓奴的心聲。