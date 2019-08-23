雪橇半夜慘叫　全屋同伴秒衝到身邊營救　發現原來只是...

提到最笨手笨腳的狗狗，相信大家都會想到雪橇犬，無論是西伯利亞雪橇犬、還是阿拉斯加雪橇犬，牠們臉上都彷彿寫上一個「笨」字。 「媽！快點救我！」有台灣狗主前陣子半夢半醒間，聽到床邊有狗狗的慘叫聲，於是立即起床查看，結果發現家裡的小雪橇犬，把腳卡在床下，不懂得走出來......有網民看到影片，不禁笑牠「有夠笨的」。

傻雪橇犬睡夢中驚醒，發現的腳卡在床下底！（受訪者提供）

狗主Irene今天（8月22日）發布了一段影片，內容是她睡覺期間，家中的小雪橇犬突然發出慘叫聲，房內5隻狗狗聞聲，都立即醒過來，衝過去看牠發生什麼事，也把Irene喚醒。原來這隻狗狗睡覺時，把腳放到床架下，牠半夢半醒想翻身之際，驚覺其右腳卡住，無法彈動！小雪橇犬看到其他狗狗圍在身邊，開始清醒過來，看著大家關心的眼神。牠的反應可能過大、大出洋相，於是悄悄把腳收回去。大家關心看過後，又繼續回去睡。

「嚇了我一大跳，我以為是狗狗被壓著受傷了勒。」Irene接受訪問時指，家裡有7隻雪橇犬，兩隻是夫妻，其餘五隻是兄弟姊妹，而片中主角叫作VV，目前5個月大。那天早上，她突然聽到床下好像有掙扎的聲音，後來聽到吠叫聲，以為有狗被床壓住受傷，結果探頭一看，原來是VV傻傻地把腿卡住了，非常無言！

▼▼▼點撃圖片放大，直撃小雪橇犬出洋相經過！到底雪橇犬可以有多傻呢？▼▼▼

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「睡到卡住，還把5寶吵醒，真是服了你！」Irene把影片放到facebook群組「哈士奇俱樂部」，不到兩小時已經吸引近2千網民點讚，大家都覺得牠非常可愛，部份留言指「有夠笨的」、「他到底在幹嘛？」、「這隻很純」，覺得牠狗緣不錯，大讚五寶夠義氣，「患難見真情的感覺」、「馬上衝過去拯救的概念嗎？」

雪橇犬鬧出超多趣事，難怪這位狗主會把牠當作「情人」！