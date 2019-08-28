【養貓過敏？】小孩過敏醫生建議送走貓　霸氣奶奶三字回應

大家還記得早前報道過一位霸氣奶奶嗎？當她聽到別人說，愛貓「阿毛」可能會導致孫兒敏感，於是回一句：「沒知識！」獲網民大讚有智慧！ 這次奶奶的孫兒因感冒去看醫生，結果醫生發現他有過敏，更懷疑跟貓咪有關，建議把貓送走！奶奶聽到後，霸氣回三字：「不可能！」

貓咪阿毛被醫生指是小孩過敏的元兇！奶奶聽到這樣的言論，會怎樣回呢？（facebook圖片：我是一隻土貓-我叫阿毛）

奶奶：下次去別家看吧

貓咪「阿毛」的主人「十三瑜」最近帶患了感冒的兒子去看醫生。醫生檢查後，發現她的兒子有過敏，由於十三瑜和丈夫均有過敏，所以她認為是遺傳所致，並沒有感到意外。隨後醫生卻問她，家裡是否有寵物，直指過敏是貓咪導致：「跟遺傳無關啦！就是貓的問題啦！你們試試看沒有貓之後大家都不會過敏了！」

十三瑜看完醫生後，跟奶奶提及這件事。奶奶以前不太喜歡阿毛，她擔心奶奶會想把貓送走，結果奶奶霸氣地回應：「下次去別家看吧！要把阿毛送走⋯⋯不可能！」

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奶奶全力照顧阿毛

一年前，阿毛原本是一隻瀕死的流浪貓，當時牠跟兩隻剛斷奶的小貓窩在紙箱裡等死，網民「十三瑜」丈夫的朋友發現後，便把小貓們救起，輾轉將阿毛送到他們家裏。然而，她丈夫的母親（奶奶）一直不怎麼喜歡阿毛，曾經想把阿毛丟掉⋯⋯

幸好，在十三瑜懷孕期間，奶奶沒有把阿毛丟掉，在她坐月期間，奶奶更擔起照顧阿毛的責任，結果不到兩個月，阿毛已經胖了兩公斤！

十三瑜曾擔心醫生的言論會導致阿毛被趕走。（facebook圖片：我是一隻土貓-我叫阿毛）

霸氣三字撃破流言

「我同事說養貓小孩會過敏欸！」早前，奶奶聽說養貓會導致小孩過敏，更跟十三瑜談論起這話題，她不敢否認「不會」，所以只能心虛地回應：「你孫子沒有過敏吧⋯⋯」

奶奶一直看著阿毛，令十三瑜狂冒冷汗，以為奶奶要把阿毛趕走，沒想到奶奶竟然霸氣地說：「沒知識！」她又指：「養貓才不會過敏呢！阿毛過來梳毛～」原來阿毛已經慢慢征服奶奶，漸漸成為了她心裡的寶貝。十三瑜感動又感激地寫道：「很謝謝奶奶這麼愛阿毛！」

幸好，奶奶明白事理，建議十三瑜帶孩子看別的醫生。（facebook圖片：我是一隻土貓-我叫阿毛）

十三瑜把看醫生的經歷放到facebook群上分享，不到一天已經獲得近3000網民讚好，力撐奶奶的說法！大部分網民留言讚她「非常明理」、「超棒」、「給婆婆一個讚」，更稱她「霸氣婆婆」的封號。有網民認為醫生判斷不專業，「過敏體質很多原因」、「第一次看到這種醫生」、「這個醫生不行」等等，更有網民大讚十三瑜「嫁到好人家」！