流浪狗遇車禍後不能站立　暖心義工每天陪牠走路　結局惹哭網民

流浪狗生活無依，能力許可的話，請伸出緩手。 早前在印度街頭，有隻浪浪被車子撞倒，癱瘓在地上一動也不動，而且口吐鮮血，看後令人不安，牠甚至因骨折不能站立。幸好有救緩組織義工相助，並救回牠一命。浪浪生命力橫強，在義工陪伴下如今牠已能正常走動。牠堅毅的生存意欲，更感動了數百萬網民。

印度動物救援組織Animal Aid Unlimited，早前在Facebook與YouTube裏上載了一段令人動容的影片，當中講述的是他們組織裏的一個救援小故事。在年初，組織接報得悉有隻年幼的浪浪被車撞倒，癱瘓在地上，於是便前來協助。

流浪狗躺在血泊當中，起初義工也擔心狗狗已死去。（YouTube@Animal Aid Unlimited, India）

當義工到達現場時，遠遠地便看到浪浪倒臥在血泊當中，口鼻一直在淌血，義工匆匆將浪浪帶給獸醫治療。在獸醫檢查下，發現狗狗四肢嚴重骨折，而且腦部有積水，生命危在旦夕。但義工不放棄任何希望，更每天陪在狗狗身邊練習步行。

【點擊圖片看這感人的救援浪浪故事】

抱起受傷狗狗時，血還是一直在流。（YouTube@Animal Aid Unlimited, India）

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動容的復康之路

起初狗狗意識模糊，因傷勢實在太重，而且多處骨折令牠在治療了5天後，還是痛得沒法自己站起來。但即使如此，義工還是沒有放棄，悉心照顧着狗狗。日子一天一天過去，狗狗強橫的生命力，讓牠活了下來。在接受藥物與打針治療後，狗狗恢復了食慾，努力要活下去的樣子，令人看後感到心酸。

感人的母女重逢，小狗已康復了。（YouTube@Animal Aid Unlimited, India）

義工替這狗狗命名為Jellybean，而相當幸運地，經過多個月的治療與義工照顧，狗狗已能正常走動，能與媽媽一起玩耍，而且變得很親人，看到義工靠近時便會搖着尾巴走動討摸，完全蛻變成另一隻狗狗。當中驚人的變化，令網民大呼這是生命的奇蹟。Animal Aid Unlimited並希望藉着牠的故事，讓更多人關注流浪狗的問題。

【點擊圖片看Animal Aid Unlimited的日常救援工作，他們已救了不少浪浪】

當小動物遇上危險時，是很需要人類去救援的。（facebook@Animal Aid Unlimited, India）

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影片從2月上載至今，已有超過1千萬的瀏覽人次，大家都被浪浪強橫的生命力，義工無私的救援所感動。「謝謝義工！狗狗也要加油啊！」、「人間有情」、「很感動，生命真的很奇妙」、「狗狗能被救活實在是奇蹟，謝謝大家」、「不要放棄生命，浪浪是無辜的」。