【貓行為】貪方便放下會考證書　主人洗手間出來　見這幕超崩潰

相信每位寵主都遇過寵物破壞物品的經歷，尤其是桌上的裝飾品、模型，在寵物肉球攻擊下，它們全部都會變成碎片。 有貓主昨晚便在社交平台發文，奉勸各位貓主，千萬不要貪方便把重要文件放下，然後去洗手間，否則後悔莫及。她再附上一張被毀的會考證書，表示她已經親身經歷過這些事。

會考證書被貓咪咬得面目全非。（受訪者提供）

貓主Yuki接受《香港01》訪問時指出，日前因需要報讀課程，把二十年前的會考證書拿出來，及後沒有把它收好，便去了洗手間，不到2分鐘，當她從洗手間出來，證書已被貓咪咬得面目全非：「證書上仲有牠們嘅口水味...」

貓奴默默把碎片貼回

「最無奈係，呢份証書已經有20年歷史，依家搵都搵唔返，覺得有啲可惜。」Yuki當下非常震驚，喉嚨也發不出半分聲音，她默默地撿回碎片，再默默地把碎片貼回去，心裏感到十分無奈。她又指，當時兩隻貓咪都已經離開證書範圍，而且完全沒有留下任何其他線索，令她無法得知是誰把證書咬爛：「我估係貓女做嘅，因佢最鍾意咬紙。」

Yuki後來用膠紙把證書黏好，可惜有部份內容已經失去踪影。（受訪者提供）

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貓奴開玩笑：扣罐罐

「張會考證書老過主子。」那張會考證書是Yuki在1999年考獲。幸好，那次會考屬補考性質，而且Yuki還有其他證書可作替代，總算沒引起大問題。她開玩笑地說，「如果真係要處理，呢筆費用會係貓罐罐扣起！」

「奉勸各位，唔好貪方便放低重要文件去廁所，唔係你會後悔......」Yuki把照片放到facebook群組，不到一天已經獲得近2000網民關注，有網民留言指「佢好嬲你考成咁」、「諗定清蒸定油炸」，亦有網民留言安慰Yuki指，「證書記錄咗你同主人嘅點滴」、「求學不是求分數」、「我張會考證書都有尿跡」。