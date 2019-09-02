【狗行為】嫲嫲假牙離奇消失　心虛狗咧嘴一笑　全家即時起哄

狗狗經常會把家裡的物件收起來，偶爾還附帶些奇怪的舉動，令人摸不著頭腦。 早前，狗主Anna帶狗狗Luna到嫲嫲家裡作客，結果害嫲嫲的假牙消失，還鬧出了大笑話，到底發生什麼事呢？

狗狗Luna早前在嫲嫲家裡鬧出了一個大笑話（facebook圖片：Anna Carolina Lima）

那天早上，狗主Anna把愛犬Luna送到嫲嫲家後，便有事需要外出，要傍晚才能回來。嫲嫲跟平日一樣，在午後回到房間盹睡，她睡前把假牙放到枕頭底，以免丟掉。可惜，當她睡醒過來，卻找不到她的假牙，Anna表示：「她在家裡搜索了幾個小時，仍然找不到她的假牙，令她感到非常絕望。」

Anna回家後，得悉嫲嫲的假牙憑空消失，開始懷疑事件跟Luna有關......

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假牙爭奪戰

「我發現Luna坐在椅子上，嘴裡塞著嫲嫲的假牙！」Luna當場被抓包，卻沒有絲毫內疚。牠嘴巴咬著假牙，令牠的樣子看起來格外有趣。經過一番爭奪後，Anna終於為嫲嫲奪回假牙。幸好，假牙並沒有被Luna咬爛，只是沾上了牠的口水。

嫲嫲原本因為假牙失蹤感到焦慮不安，當她得知假牙是被Luna拿走後，所有不安的感覺都一掃而空，嫲嫲不但沒有怪責牠，還因為牠可愛的模樣而笑了！

另一隻會偷戴假牙的狗狗「Maggie」。（eUniFiEd Twitter圖片）

喜歡戴假牙的狗狗，並不只有Luna。美國有隻叫作「Maggie」的狗狗，早前亦偷偷拿走了主人爸爸的假牙，令他哭笑不得。

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