【將軍澳新都城】狗狗不肯走　疑似保安員強拉狗繩　遭網民轟虐畜

部分狗主喜歡使用頸繩，不過假如牽引者過分用力，有機會導致犬隻頸部受傷。 昨天（9月2日）有網民於facebook群組發布了一段影片，片中有名身穿保安員裝束的男子，強行拉扯狗隻頸部的牽引繩，狗隻上半身一度凌空。影片發布後，引起不少網民關注，直指該名疑似保安員虐狗。《香港01》記者已就事件向新都城中心了解詳情，暫未接獲回覆。

有網民昨日（9月2日）在facebook上載影片，片中疑似保安員的男子強行拉扯狗隻的頸繩，引起網民熱烈討論。（影片截圖）

「新都城，疑似北極熊出沒。」昨天（9月2日）有網民以此為題，於facebook群組「將軍澳主場」發布影片，從網民上載的影片可見，有疑似拉布拉多尋回犬被保安強行拖走。當時狗狗正趴在商場地上，旁邊有位身穿保安員裝束的男子，用力握著狗繩，嘗試把狗狗拉起，狗隻上半身一度凌空。

影段所見，當時狗狗仍不願意起來，男子嘗試用玩具引誘牠，再收緊拖繩。有關影片引起網民激烈討論，當中有人並抨擊保安員做法，該網民隨後再於帖文裡補充指，估計保安員正在訓練狗隻，身旁白衣男子應該是主管，全程拍攝訓練過程：「狗狗上一刻仍在跳來跳去追波，這刻只是扭計瞓地，眼見絕非虐畜。」

▼▼▼將軍澳新都城有保安員疑似虐狗，點撃影片看實況▼▼▼

有網民留言指，日前在商場裡亦遇到保安員帶著狗狗，疑似受訓中。（facebook圖片：將軍澳主場）

▼▼▼將軍澳新都城有保安員疑似虐狗，點撃圖片逐格看▼▼▼

有網民留言指，近日曾遇到身穿相同服飾的男子，帶著另一隻黑白色的小狗，在商場裡進行訓練。大部分網民都認為保安行徑有虐待動物之嫌，認為頸繩會為狗狗帶來不適，而強行拖扯更容易導致受傷，部分網民留言指：「用頸繩仲要拉繩，好易整到狗隻條頸㗎！」、「應該係熱，瞓磚地好爽，但主人請不要扯繩。」、「倒返轉畀我扯你條頸行下！」

《香港01》記者就事件向新都城中心二期了解詳情，暫未接獲回覆。

過去亦有犬隻訓練員，在訓犬過程裡粗暴對待狗隻。

早前，有犬隻訓練學院在訓練狗狗期間，疑似運用電帶及扯頸等傷害狗隻的訓練方法，市民質疑做法殘忍，訓練學院指犬隻訓練需直接且嚴格，聲稱狗隻在過程中並無受驚及傷害。

▼▼▼訓練員在指示狗隻前行後，突然猛力拉扯，點撃圖片看詳情▼▼▼