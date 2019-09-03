流浪狗亂竄公路　暖男拯救釀超長車龍　其他司機反應令人意想不到

台灣一頭狗狗誤闖高速公路，穿梭於眾多車輛之中，險象環生。一名熱心司機毅然停車救狗，後方車輛被逼停下釀成車龍。司機們不但沒響號以表不滿，更一直耐心地等到該司機成功救起狗狗才按序離開。

狗狗一旦流落街頭，便容易誤打誤撞至危險地方，如車來車往的高速公路。日前，台灣一名網民在Facebook分享了一段救狗影片，引起網民熱議。片段中一名司機在公路突然停下，救起在車群中亂竄的狗狗。

一名身穿白衣的長髮司機在公路中停車，嘗試救起走失的狗狗。（Facebook@爆料公社）

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從片段可見，一名身穿白衣的長髮司機在公路中停車，觀察車旁的一隻白色狗狗。他蹲下耐心地安撫狗狗，並嘗試帶狗狗上車，將狗狗帶離危險的公路。救援過程約歷時一分多鐘，期間多部車輛被逼停下，釀成車龍，但並無任何司機響號投訴。

後方一名司機拍下整個過程，並分享至網上，寫道：「國道3號南下91k，好心人士引導救援誤闖國道的狗狗，感謝駕駛們耐心等待。」片段至今已吸引約5萬人讚好，不少網民向一眾有耐性的司機致謝；但同時亦有人提出應向專業人士求助，以免釀成交通意外。

該名長髮司機因見狗狗頸上戴有鐵鏈，遂嘗試在網上為牠尋回主人。不久後，狗狗的飼主主動聯絡該司機，終成功接回狗狗。據了解，狗狗前腳受傷，整體情況並無大礙。

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