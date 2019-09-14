痛失相伴十年的「黑熊」　女主人走出傷痛　帶新狗重遊舊地

要是經歷過與寵物永別的心碎時刻，便會知道要走出傷痛絕非易事，部分人甚至因此而對再次養寵物感卻步。台灣女生蘇飛在兩個多月前痛失愛犬「黑熊」，但她仍勇於繼續領養狗狗，她更帶著狗狗重回曾與「黑熊」遊歷的地方。

來自台灣的狗狗「黑熊」去年曾不慎在飼主蘇飛的背上失禁，因而露出自責模樣，但蘇飛表現得毫不介意，更沒有責怪牠，全因已把牠當作家人。黑熊的故事觸動了不少網民，可惜牠在兩個多月前已踏上彩虹橋，無法再陪伴蘇飛。傷心的蘇飛並未因此而對養狗卻步，在一個多月前領養了另一狗狗，將牠取名為「飛飛」。

蘇飛在一個多月前領養了「飛飛」。（Facebook@黑熊和姊姊的飛飛日記）

重回狗樂園 心裏五味雜陳

黑熊離世後，蘇飛本來打算半年後才再領養狗狗，卻情不自禁每天瀏覽領養諮詢，兩度嘗試領養狗狗但均因無緣告吹。直至7月中，她的朋友住所附近出現了一隻黑色流浪狗，引起了她的注意，最後成功收養狗狗。她上月帶著飛飛出外遊玩，重遊一個曾與黑熊到訪的狗狗樂園。「腦海中會一直浮現當初黑熊去那裏的痕跡，有一點點感傷，但看著飛飛又覺得很幸福。謝謝黑熊派飛飛陪著我」，她心裏不禁五味雜陳。

蘇飛上月帶飛飛重遊曾與黑熊到訪的狗狗樂園。（Facebook@黑熊和姊姊的飛飛日記）

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+ 6 + 5 + 4

飛飛的出現雖令蘇飛感到無比幸福，但她仍沒有遺忘曾共度十年光陰的愛犬，她坦言：「偶爾會突然想到，抱著黑熊的抱枕痛哭，真的真的很想念黑熊。」此時，飛飛便會默默陪在她身旁，讓她大受感動，「覺得真的就是黑熊派飛飛來陪伴我的！」

蘇飛表示並沒刻意留意黑色的狗，但偏偏碰巧鍾情的均是黑色狗，也許這就是緣份。雖然兩隻狗狗外表相似，但蘇飛直言飛飛和黑熊的性格大相逕庭，前者個性溫和，而飛飛則較活躍。蘇飛希望以其經歷鼓勵其他寵主，不要因痛失愛寵而不再領養寵物，「因為有太多太多的毛孩們在等待幸福！」

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