【虐貓】用橡筋狂射小貓　婦人公開虐貓片段後留言：我快笑死了

台灣一名婦人多次用橡筋射向家中小貓，其女兒不但沒勸阻，反若無其事般拍片分享到網上，激起眾怒。涉事家庭被網民聲討，其後主動拍片致歉，但其中一句卻令網民怒氣更盛。至於受虐貓貓，則已被好心人接走。

台灣宜蘭日前發生一宗虐貓事件，引起網民關注及怒憤。事源一名婦人多次用筋近距離射向家中小貓，並大聲發笑，以小貓被嚇得驚慌失措為樂。在她身旁的女兒並未出手阻止，反而拍下虐貓過程並分享至社交平台，留言道「我快笑死了」。影片迅速引來大批網民留言斥責，涉事家庭最終拍片及發文道歉。

一名婦人多次用筋近距離射向家中小貓，並大聲發笑。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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片段中可見，身穿紫衣的婦人蹲坐在貓籠前，數度用橡筋射向瑟縮一角的貓身上。小貓蜷縮著身體，但仍無法避開橡筋，婦人在射中小貓後大笑。其後，婦人的兒子抱起小貓，婦人隨即將橡筋射向無法動彈的小貓，令小貓慘叫。除此之外，其兒子後來亦大力拍打小貓背部，及用牽繩用力拉扯小貓，肆意甩開小貓。

道歉聲明中的一句「這是我們第一次養貓，我們不知道這樣貓會不舒服」卻讓網民更添憤怒。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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涉事家庭迅速網民被「起底」，該名女兒起初留言反駁網民「關你們甚麼事」，不久後便與母親及哥哥拍攝短片及發文道歉。然而，道歉聲明中的一句「這是我們第一次養貓，我們不知道這樣貓會不舒服」卻讓網民更添憤怒，直斥他們行為離譜，亦有網民質疑事主有欠誠意，「玩的時候笑這麼大聲，道歉就這麼小聲？」

網民們成功找到事主地址，一位好心人隨即聯絡事主要求接走小貓，現時小貓已被安全接走，身上未見明顯傷痕。根據台灣法例，虐待動物可被判處2年徒刑及罰款台幣200萬（約港幣50萬）。