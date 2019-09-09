柴犬放風後臉腫3倍　對著狗主傻笑流口水　他卻不認得：是誰？

狗狗活潑好動，喜歡湊熱鬧，所以偶爾會有狗偷跑到別人的家裡。 日本有主人趁著天晴，把家裡兩隻黑柴放到庭院放風就出門了。他回家後，發現庭院有一隻長相陌生的黑柴，更對著他傻笑，嘴角還流著口水，正當他以為眼前這隻狗是鄰居的狗時，卻發現......

原本超帥氣的黑柴，放風回來後竟變傻柴？（Twitter圖片： 寺田勇輝）

日本有位狗主，家裡養了兩隻黑色的柴犬。早前，他把狗狗放到庭院散步放風，豈料他隔一會兒回家時，竟然看到一隻陌生的黑柴，非常雀躍地歡迎他，還對著他傻笑，嘴角還流著一條口水。這位狗主不禁在想：「請問你是誰？」

▼▼▼原以為黑柴是別人家的狗，原來牠是自家的狗？▼▼▼

狗主原以為牠是鄰家過路的柴犬，想把牠送回鄰居，不過仔細一看，牠竟然戴著熟悉的頸圈！原來牠是自家養的狗！狗主猜，柴犬應該在放風期間，不小心被蜜蜂螫到下巴，傷口腫脹令牠的下巴腫起來。由於臉太腫，令他一度認不出來，還誤以為是別人家的柴犬。

網民嘴角「全失守」

他及後帶柴犬到獸醫診所接受治療，現在下巴已經回復正常了！他把柴犬的照片發佈到Twitter，隨即有近8萬網民轉發，大部份都認為柴犬「很可愛」、有張「滑稽的臉」，大家都「忍不住笑了」、「笑到停不下來」、「我的嘴角失守了」，也有網民關心柴犬的狀況，「請狗主盡快帶牠看醫生」、「牠看起來過敏了」。

黑柴真的超級可愛，最近台灣有隻黑柴因為樣子長得跟雪橇相似，而被誤認為私生子！

黑柴經常惹出不少笑料，來自台灣的柴犬Uli擁有萬中無一的毛色，令牠不時也會被誤認為雪橇犬。其實牠不但外表像雪橇犬，性格也如雪橇犬般傻氣。