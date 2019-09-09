【萌寵充電站】法國老虎狗苦練瑜伽5年　倒立只算小兒科

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 美國一隻法國老虎狗憑著過人天賦，完美駕馭多個高難度瑜珈動作，令人目瞪口呆。

美國俄勒岡州（Oregon）住有一隻名叫Bitty的法國老虎狗，牠擁有一身柔軟筋骨，是練習瑜珈的「奇才」。數年來，牠成功挑戰多個高難度的瑜珈動作，並在社交平台帳戶上與粉絲分享。

Bitty早於2014年已分享了第一張瑜珈動作照，相中正展示「上犬式」。（Instagram@le_bit）

Bitty經常在一張紫色的瑜珈墊上「練功」，早於2014年已分享了第一張瑜珈動作照，牠當時正展示「上犬式」，即雙手撐地及彎曲背部，可見牠早在多年前已接觸瑜珈。自此之後，牠不定期便會分享各種高難度瑜珈姿勢照，如側平板支撐、雙手撐地、倒立、虎式等等，令粉絲們嘆為觀止。

Bitty累了便會躺在瑜珈墊上休息。（Instagram@le_bit）

▼▼▼▼▼點擊相片欣賞Bitty示範高難度動作▼▼▼▼▼

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Bitty所做的部分動作難度極高，如靠單腳支撐起整個身體及雙手，引起粉絲們對照片製作過程產生好奇。但不論照片有否經過加工，相信Bitty的粉絲也同樣享受看牠分享瑜珈照。