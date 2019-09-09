為毛孩可以去到幾盡　寵奴狂曬戰利品　網民：是批發商吧？

正所謂：「有媽的孩子像個寶。」不少寵主都會把毛孩當作親孩子，更不惜大灑金錢，給牠買最高級的食物、用品，務求讓牠過最好的生活。 有網民近日網購了一大堆零食，其後再facebook群組發帖，邀請其他網民分享家裏的戰利品，結果吸引了數十位網民留言，一起大曬家中的零食、乾糧，有網民更指零食總值超過台幣2萬元（約港幣5024元）！

有狗主網購了一大箱零食後，在facebook群組上發文，邀請大家分享對毛孩的愛。（facebook圖片：米克斯傳奇）

台灣非常盛行網購，近年有不少廠商都會在facebook上做直播，利用超抵價促銷寵物零食、乾糧，有網民表示曾以台幣1元（約港幣0.25元）購買雞腿零食。

有狗主早前亦網購了一大堆零食，於是以「展現一下你們多寵自己家的毛寶貝~」為題，召集網民分享家裡的「戰利品」，例如高級零食、乾食、用品、玩具之類，結果引來大批網民回應。

▼▼▼寵主都是批發商！點撃圖片放大，看網民貼圖回應！▼▼▼

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網民們都把零食堆滿一地，炫耀家中的「戰利品」，數量看起來非常驚人，少至幾包，多至近百包，每位寵主都像位「批發商」，有網民更指「三個月就要補一箱」、「零食總值超過台幣2萬元（約港幣5024元）」、「養狗5年，就5年沒買過新衣服」，亦有網民更大曬自家製風乾零食、自家製牛扒！非常疼愛家裡的毛孩！

有隻幸福貴婦狗，每天都被過百玩具包圍！

台灣這隻貴婦狗亦非常幸福，每天都被一大堆玩具包圍着！不過，貴婦狗小熊表示，牠有選擇困難症，不知應該選哪一個玩具來玩才好，結果每次都會向身旁的主人求助。