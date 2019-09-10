柴犬施展逃脫神技　帥氣臉容瞬間扭曲　 網民：確定是同一隻狗？

說到性格固執的狗狗，相信大家都會想起柴犬。牠會歇斯底里地完成心願，假如不願意回家，牠就會死命拉著狗繩...... 日本有狗主家裏養了隻超頑固柴犬，每當牠被關進狗籠裏，牠都會用盡一切方法想要掙脫，即使面容扭曲也誓不罷休！有網民甚至開玩笑：「確定是同一隻狗？」

這次的主角是隻帥氣的白柴。（Twitter圖片：__fjmt__）

「我說認真的，我老家的狗超奇怪。真的很奇怪。」日本狗主在Twitter分享自家柴犬的日常生活，並提到牠有一個怪癖。每次只要把牠關進狗籠裡，牠都會用盡一切力氣把臉往籠外擠，令牠原本帥氣的臉，瞬間崩潰......

柴犬的臉容在擠出籠外的瞬間完全扭曲，變成一張猶如怪物似的臉，慘不忍睹。狗主還貼出柴犬年幼的照片，證明牠小時候猶如天使般可愛，長大後卻染上臉容扭曲的怪癖，令牠的形象卻徹底地崩壞了。

▼▼▼點撃圖片放大，看帥氣柴犬的形象如何一秒崩壞，捕捉臉容扭曲的瞬間！▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片放大，看網民張貼寵物把臉卡進欄裡的照片，原來連貓也不例外！▼▼▼

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柴犬形象崩壞照在網上熱傳，有近18萬網民點讚，大家都讚柴犬「可愛」、「好搞笑」、「這張臉更好看」，有網民更開玩笑地問：「確定是同一隻狗？」亦有不少寵主還分享自家寵物的照片，指狗狗平日亦喜歡把鼻子、嘴巴卡在欄裡，看來是牠們共同的習性，就連兔子也不例外！看來這位狗主並不孤單！

日本有柴犬每次到景點，都會立即趴下來睡覺。

頑固的柴犬又豈止上述那隻？日本東京有隻柴犬，牠不管到哪裡，都可以秒速躺下睡覺，主人每次想為牠拍照時，都感到超崩潰！

▼▼▼點撃圖片放大，看日本最懶柴犬！任何地方都能秒睡！▼▼▼