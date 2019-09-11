西摩犬用泥漿敷臉　主人見陌生面孔超崩潰　網民：不牽繩的後果

在大家的印象中，西摩犬總是一身雪白，蓬鬆毛髮令人想擁着牠。但有隻貪玩的西摩犬，竟跳到污泥裏享受泥巴浴，而且還不時用舌頭舔着嘴巴，一臉得意！主人看到後，崩潰說到：「你給我出來，我保證不打死你！」

印象中的西摩犬，應該是這樣！愛笑又一身雪白。（Image by coolcoolleah from Pixabay ）

西摩犬的雪白，加上一臉天真的笑容，可以說是人見人愛。但如果你家一身白皚皚的西摩犬，突然走甩了繩帶，更跳到污泥裏泡浸。結果西摩犬大半身都變成灰黑色，作為主人的你，會有何反應呢？

【點擊圖片看這百厭西摩犬如何在污泥裏浸浴】

這隻頑皮的西摩犬跳到污泥裏，還伸舌頭出來，似乎很享受這污泥浴。（抖音@xiangsheng1990）

從影片中可看到，一隻雪白的西摩犬，竟然跳到骯髒的污泥裏泡浸着，而且還不時用粉紅色的舌頭舔着嘴巴，顯得相當得戚，像是把污泥當成芝麻糊般在盡情地享受着。看着這西摩犬下半身都已變成灰黑色，要清洗乾淨實在不知要花多少時間，主人氣得崩潰直呼，「你給我出來，我保證不打死你！」

事後主人在剪輯影片時，也只得自嘲說西摩犬相當崇拜Shaun the Sheep（超級無敵羊咩咩），所以才會跳到污泥裏扮牠！網民在影片底下留言笑着回應，「舌頭都黑了」、「聽我的，千萬不要叫牠，牠會過來親吻你」、「我以為是一隻綿羊」、「快過去把主人撲倒」、「牠想染個髮」、「事後要洗乾淨要花很多時間」、「遛狗不牽繩的後果…」。

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