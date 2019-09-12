房屋倒塌狗B被埋　狗媽堅信牠仍生存發狂挖掘

母愛是很偉大，為了兒子們母親可不顧一切。 近日在印度，有房子倒塌並活理了狗B。狗媽一直在旁吠叫，並用口叼走石塊，再不斷挖掘泥沙，義工得悉後便即時前來協助。經過一番努力，終於成功救出兩狗B，讓牠與母親團聚。義工表示：「對母親來說，沒有什麼比孩子的安全更重要了。」

母狗和狗B最終可團聚，這是最值得慶賀的事。（youtube@Animal Aid Unlimited, India）

最近印度有房子倒塌，有母狗用絕望眼神盯着瓦礫，並用口叼走石塊，用手拼命挖掘，似乎有狗B被活埋。義工得悉後到場拯救，在母狗協助下，終於找到狗B位置並成功救出。

【點擊圖片看這感人的拯救過程，看着母狗焦急的反應，真的很能感受到母愛真偉大】

義工收到消息後，便立即趕到現場救援。（youtube@Animal Aid Unlimited, India）

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這個拯救被活埋狗B的事件，發生在印度的新德里。由於地質與建築設計問題，印度不時發生房屋倒塌，而這次建築物倒塌，更釀成兩人喪生，三人受傷，而無辜的狗B也在意外中被困瓦礫之內。

堅信狗B仍活着

從影片中可看到，動物救援組織Animal Aid Unlimited義工，走到倒塌建築物旁，並發現母狗不斷在挖掘瓦礫，於是義工趕緊上前協助，看着母狗心急的樣子，相信牠一定堅信狗B是活着的。

狗B就在這位置。（影片截圖）

經過一番努力，終於從瓦礫處聽到隱約的狗B哭聲。義工抱起母狗，並伸手到瓦礫中探索。幾秒後從沙堆中拉出一隻狗B，然後放到母狗身旁嗅聞。不過母狗還是待在一旁，像是仍有所期待。於是義工繼續挖掘，不久後又找到另一隻狗B。

這裏會是你們暫住的地方，要好好生活下去。（影片截圖）

當我們趕到現場時，一直很擔心被活埋狗B可能已喪命。但母狗像是感應到狗B仍活着，牠用堅定的決心與行動，告訴我們要爭分奪秒，牠似乎意識到狗B隨時都可能窒息喪命。我們不會忘記這個畫面，母親的愛是沒有東西可以阻擋的。對於一個母親來說，沒有什麼比孩子的安全更重要了。 Animal Aid Unlimited, India義工

兩隻狗B看來只有幾星期大，牠們都仍未戒奶。義工現時已安排母狗與狗B們在一起生活，待狗B戒奶後，便會安排母狗絕育。