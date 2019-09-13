80磅古代牧羊犬「大頭」號稱電器殺手　最快一周毀掉電視

大狗身型龐大，動輒重達數十公斤，總予人兇猛可怕的印象，但其實牠們的內心也是一隻愛撒嬌的小狗，例如40公斤重的古代牧羊犬「大頭」，每天最愛就是扭抱。「大頭」的主人稱，牠是個不折不扣的破壞王，「最佳紀錄」是一星期把電視KO。縱然狗狗的破壞行為令人十分煩惱，不過仍無損主人對牠的愛，主人還特地從市區搬進有花園的粉嶺村屋。６

6歲的古代牧羊犬「大頭」體型驚人，體重接近40公斤，雙腳站立時更高達1.8米，甚具份量。飼主Coco指，牠的破壞力與身形成正比，絕對是位「破壞王」！愛搗蛋的牠原來非常黏人，不時熊抱飼主撒嬌。

6歲的古代牧羊犬「大頭」體型驚人，體重接近40公斤。（受訪者提供）

「大頭」不但愛撒嬌，更愛橫衝直撞，導致各項家具紛紛無辜受害。「佢真係好曳好曳，試過偷玩豉油搞到成身都係，成日咬爛梳化，幾乎每年都要換一次，換到唔想再換」，Coco帶笑嘆道。

破壞力驚人的「大頭」是個電視迷，每逢電視出現動物，牠便會一掌拍在螢幕上，令電視的報銷率急升，「之前加咗塊膠板喺電視前面，點知佢隻手都依然拍到部電視，最快3日就刮花部電視，一星期就整壞埋」，提及愛犬「成就」，Coco語氣並無半點怪責之意。

「大頭」和Coco媽媽的合照。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊相片看「大頭」的「傑作」▼▼▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

雖然經常被「大頭」的舉動嚇倒，但Coco及丈夫仍十分寵愛牠。Coco與丈夫在5年前遇上「大頭」，令她克服一直不敢養大狗的心理障礙，甘願成為「大頭」的剷屎官。夫妻二人為了身形龐大的「大頭」，特地從市區搬進附有花園的粉嶺村屋，以及購入七人車。除此之外，Coco更捨棄了甜品店老闆娘一職，走到獸醫診所當助護，只為能更了解愛犬的健康狀況。

Coco坦言「大頭」個性單純，縱使體型龐大，卻經常被小狗欺負，「就算人哋咬佢，佢都會係咁擺尾，以為係同佢玩。」如此單純可愛的狗狗，難怪即使是「家具殺手」，仍深受飼主寵愛。