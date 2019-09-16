【兇殘虐狗】疑擅自摸狗被咬　男子用氣槍射殺老狗報仇

「擅自跑來人家騎樓摸狗被咬，然後就開槍射死牠。」台灣屏東近日發生了一宗令人憤怒的殺狗事件，狗主胞弟在中秋節（13日）下午，聽到樓下傳出巨響，及後發現狗狗置身於血泊中。狗主原以為是有人無聊用拉炮射狗，經警方調查後，最終拘捕一名疑犯。

本月13日下午，台灣屏東有狗狗眉心中槍，置身於血泊之中，當場不治。（facebook圖片：有點毛毛的）

「養了十幾年的狗就這樣被人射殺死。」有台灣狗主在facebook分享了一件令人憤怒的殺狗事件，她指出中秋節（13日）下午，家裏只剩她弟弟看家，他突然聽到樓下發出超巨響，於是從陽台往下看，發現有血從騎樓流出來，於是馬上到地查看，「沒想到是我家狗躺在血泊中。」他馬上致電給家人，並報警求助。

「原本我們都以為是單純無聊人士中秋節玩炮射狗。」直至當天傍晚，狗主在騎樓走動時，竟發現地上有彈殼，於是趕緊跟警察聯絡取證，隨後檢驗狗狗傷口，並帶牠的屍體照X光，期間發現有彈頭卡在脖子。台灣屏東縣政府警察局表示，根據案發現場的閉路電視片段，拘捕了一名疑犯。

▼▼▼點撃圖片放大：狗主貼出狗狗照片，揭開狗離世真相▼▼▼

屍體裏撿子彈 主人極心痛

「真的很難過...沒辦法想像有這種人，擅自跑來人家騎樓摸狗被咬，然後就開槍射死牠。」她轉述跟對方的通話內容，直指他並沒悔意，「不就是開槍殺了一條狗而已。」

「真的是很難過也是很生氣打這篇文。」狗狗早前已完成火化，狗主在撿骨時，也有撿到卡在身體裡面的子彈，感到非常痛心。她把狗狗遭遇的經歷放到網上，隨即獲二千多位網民轉貼，大家都對男子的所作所為感到憤怒，怒斥他是「垃圾王八蛋人渣」，認為「那人會有報應的」，也有網民擔心「哪天槍口對著人怎麼辦」。

早前美國有隻5個月大的狗狗，面部被箭貫穿身體，幸沒傷及要害，經獸醫搶救後，小狗得以活命。

可以不愛，但請別傷害。早前美國有隻5個月大的狗狗，面部被箭貫穿身體，幸沒傷及要害，經獸醫搶救後，小狗得以活命。獸醫強烈讉責這虐待行為，並懸紅1500美元緝兇，為狗狗討回公道。

▼▼▼點撃圖片放大：美國被虐狗劫後重生▼▼▼

為狗狗伸張正義並不容易，但絕不能因此而施虐，更不可讓虐狗狂徒逍遙法外。

早前在哥斯達黎加，有隻狗狗出現在法庭上。這是當地在推行動物福利法後，第一次使用該法例作出檢控。縱然大家都知道狗狗不會說話，沒法作出指證，但義工表示他們要做的，是為狗狗伸張正義。

▼▼▼點撃圖片放大：哥斯達黎有狗狗出現在法庭上，原因是......▼▼▼