狗狗路邊等主人4年　獲好心人暫托　結局讓你意想不到

忠犬守候主人的故事，相當感人。這則忠犬故事，卻又讓人有另一種感受，不過這也是一種愛呀！ 泰國有一隻忠犬，與主人走失後，每天都徘徊在路旁候主人回來接牠，結果一等便是4年。在這期間，狗狗像流浪般過活，卻得到好心人一直照顧，每天都有送飯過來。直至後來狗狗的真正主人終於出現，結局又會是怎樣呢？

有網民把狗狗照片和影片放到社交平台，結果很快便找到狗狗原主人。（facebook@Anuchit Uncharoen）

這則忠犬故事，來自泰國Roi Et省Mueang區。在2016年年初，Saowalak Pinnuchawet女士在回家路上，遇到一隻流浪狗狗。這狗狗又髒又瘦，而且身上有皮膚病。Saowalak見牠可憐，便經常帶食物給牠，並替牠命名為Leo。

【點擊圖片看這狗狗與主人失散後的經歷，雖然牠像是流浪街頭，事實上卻有兩個愛牠的家】

Leo總是喜歡趴在路邊，像是等候什麼人的到來。（facebook@Saowaluck Pinnuvach）

+ 9 + 8 + 7

當餵養Leo一段時間後，Saowaluck認為牠是一隻流浪狗沒有主人，於是想把牠帶回家收養。她帶着Leo去看醫生，希望牠能過上較舒適的生活。怎料把Leo帶回家才不到4天，牠竟從家中失蹤了。Saowaluck認為有人把狗狗偷走了，因為她在家附近尋找了多遍，還是沒有找到Leo。

4年間一直守候公路旁

幾天過後，Saowaluck的朋友告訴她，發現Leo回到原來流浪的地方，牠似乎對這路口念念不忘。這時Saowaluck只得猜想，可能Leo喜歡獨自生活，又或是牠希望留在這位置能與原主人重聚。

Leo原名是Bon Bon，原主人終於找到牠了。（dogthailand）

Saowaluck尊重Leo選擇的生活方式，所以沒有再把牠強行帶回家，反而是每天都把食物送到這路口位置，縱然自己有事未能去，也會交托鄰居去照顧狗狗。這段照顧流浪狗故事，在今年9月初被網民關注，並在Facebook社交平台上發布了狗狗相片與影片。結果不出幾天，便有網民回應，指這狗狗可能是他在4年前走失的Bon Bon。

網民在Facebook裏分享了流浪狗的相片，結果很快便有狗狗主人聯絡。（網上截圖）

Nang Noi Sittisarn看到狗狗的照片後，便認定這是他走失的狗狗。他指在2015年年初，駕車帶着狗狗外出時，怎料狗狗竟跳車逃去。縱然花了一個多星期在附近尋找，但沒有找到狗狗。估不到4年後，狗狗竟然再次出現，而且被照顧得很好。

雙方聯絡後，終於原主人和狗狗可重聚。（網上截圖）

當狗狗與原主人Sittisarn重聚時，牠高興得瘋狂地搖着尾巴，更開心地撲到原主人身上，用舌頭舔他。不過，正當Sittisarn打算把狗狗帶回家時，狗狗卻有些抗拒。也許Leo知道，如果回到原主人身邊，牠便難以再與這4年間一直照顧牠的Saowaluck見面。

有一種愛是不自私

Sittisarn不能完全理解狗狗的意思，但他認為也許狗狗已經習慣了路邊的生活，適應由Saowaluck去照顧。經過一番思量，Sittisarn決定讓Leo繼續留下來，由Sittisarn照顧牠，並且答應會定期來探望Leo。當然，如果哪天Leo想回到原主人家中，他也表示十分歡迎。「我尊重狗狗的意向，讓牠留在這裏，只是想狗狗能過得快樂。」