花心柴犬每天結識幾百女生　除長相帥氣還靠一招...

偶爾會聽到別人說，養狗的男生最招桃花，因為可愛的狗狗最容易吸引女生的目光。 黑龍江哈爾濱有位狗主便讓了隻超懂撩妹的柴犬「大麥」，牠不單長相帥氣，還懂得一招絕技，能輕易擄獲女生心。據主人說，大麥每天都吸引到幾百個女生上前拍照，只不過......

柴犬「大麥」堪稱黑龍江撩妹高手，每天都能迷倒數百女生。（梨視頻）

黑龍江哈爾濱狗主李凱，家裏養了隻3歲的網紅柴犬「大麥」。李平日喜歡帶大麥到當地中央大街散步，每次只要帶大麥外出，都會招來很多女生圍觀，甚至要求跟牠合照，李估計每次最多能結識幾百位女生，簡直就是活生生的撩妹神器！

▼▼▼點撃圖片放大：揭開大麥撩妹的招數▼▼▼

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主人被恥笑人不如狗

大麥懂得一招絕技，每當女生向牠伸手，牠都會主動伸手回應，而且還會對著她笑，難怪女生們都愛黏著大麥！只不過主人卻沒有大麥那種魅力，即使他的微信擁多達15000位女生，但全部都是通過大麥而添加的。

李經常會把大麥的影片放到社交平台，幾乎全部都是大麥和女生一起的影片。看來大麥比他還懂得結識女生，有網民更留言指恥笑他「人不如狗」，李作為主人最多只能撩到幾位女生，實在敵不過大麥呀！

那邊廂，有隻破壞力超強的柴犬，嚴重破壞家裡的東西！

日前，台灣一隻柴犬在家中展現「超強破壞力」，嚇壞其飼主及一眾網民，並獲網民冠以「土撥柴」的稱號。江姓飼主在Facebook群組「柴犬大學」發文，分享愛犬的戰績。

▼▼▼點撃圖片放大：揭開柴犬變成土撥鼠的實況▼▼▼