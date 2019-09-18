【領養狗】退伍軍人越洋領養狗狗　全因他們有著相同遭遇

狗狗是人類最忠誠的朋友，牠不單忠心地伴隨著主人，還經常用可愛的笑容安撫人們的心靈。 英國退伍軍人在意外失去右下肢，他從此一蹶不振。直至他知道世界的另一端，有隻被遺棄的指標犬跟他一樣失去下肢，仍然展現出笑容，便決定收養牠，給牠一個永久的家。

退伍軍人John Hopkinson，自2016年遇上意外失去左下肢。（Gofundme）

現年43歲的英國退伍軍人John Hopkinson，在軍隊服役18年，退伍後展開了新的生活。他在2016年找到新的工作，可惜他上班僅僅三天，他身處的工作場所便遇到火災。雖然他勉強保住性命，但是他的右下肢卻在逃生期間受傷、斷裂。醫生嘗試幫他做手術，以金屬駁回腳骨，可惜手術失敗，最終需要截肢保命。這宗意外不單奪走了John的左下肢，還在他的心裏造成缺口，令他從此一蹶不振，直至他聽到Popsey的故事。

現時4歲半的指標犬Popsey，居住在土耳其。2016年，有好心人在街頭發現了牠，當時牠的左腳嚴重受傷，她立即帶牠到獸醫診所接受醫療，結果還是無補於事，獸醫只能把牠的左腳切除。Popsey花了數星期才能完全康復，及後送到收容所等待領養。然而，大多數人都希望領養一隻「完美」的狗狗，所以Popsey不受青睞，一直無人肯領養。

▼▼▼點撃圖片放大：勇敢Popsey失去左腳仍然自強不息▼▼▼

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John從醫院義工口中得知Popsey的故事，彷彿在牠身上看到自己的影子。Popsey的笑容完全蓋過了牠的傷痛，令John感到非常鼓舞，決定要收養牠，給牠一個永久的家。

義工目前正為Popsey辦理移民手續，醫生將會為牠身體檢查、接種疫苗，預計牠將於2020年1月飛往英國。不過，Popsey移民到英國的費用並不便宜，義工早前把John和Popsey的故事放到網上，希望透過眾籌英鎊1000元（約港幣9761元）移民資金，結果短短一星期已經籌集英鎊1775元（約港幣17325元），意味著Popsey將能順利跟John見面！

狗不單對人忠誠，對其他狗狗亦非常有義氣。網紅金毛兄弟的狗哥哥因癌症需要截肢，狗弟弟仍對牠不離不棄，繼續擁抱著牠入睡。

這對金毛狗兄弟，從小便出雙入對，最喜歡一起遊山玩水，到哪裏都會擁抱合照。但最近狗哥哥因癌症，需要截去前肢。雖然牠們從此沒法雙手擁抱在一起，但牠們還是好兄弟，就算入睡也會相擁在一起。

▼▼▼點撃圖片放大：看狗兄弟之間深厚的感情▼▼▼