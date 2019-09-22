貓皮下藏汪星人靈魂　聽話程度就連狗狗也甘拜下風

美國有一隻貓疑似「投錯胎」，在貓的外表下住著狗的靈魂，因牠懂得做多個指令，聽話程度比起狗狗有過之而無不及。牠的主人早前上載了影片，分享訓練牠趴下滾圈的情況，令網民出乎意料。

貓星人的形象向來桀驁不馴，行徑難以捉摸，想訓練或控制牠們可謂癡心妄想。但美國有一隻名叫Didga的貓性格於別不同，不僅身手敏捷，還懂得聽從飼主命令，更加是一項健力士世界紀錄的保持者！

Didga其實是一項健力士世界紀錄的保持者！（Instagram@catmantoo）

Didga是「一分鐘內做出最多動作」的健力士世界紀錄保持貓，牠能在短短一分鐘內完成近20個指令，包括遞手、擊掌、翻滾、跳躍，甚至連踩滑板和跨欄也難不倒牠。除了牠的機靈程度令人詫異外，其飼主Robert也居功不少。來自澳洲新南威爾斯的Robert本身是訓犬員，他在收養Didga及其他貓貓後便嘗試訓練貓貓，結果出乎意料地成功。

踩滑板對Didga而言只是小菜一碟！（Instagram@catmantoo）

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Robert養有多隻貓狗，當中以貓貓Didga和Boomer最有名氣，因後者也是世界紀錄保持者，牠曾踩著滑板穿過最多人胯下。Robert不時也會將貓貓們的生活點滴分享至網上，早前他便上載了一段短片，示範訓練貓狗的過程。片中兩隻狗狗和Didga一字排開站立，然後Robert一聲令下後便隨即趴下。接下來，Robert走到每隻寵物面前用手指畫圈示意，3隻動物便各自「翻滾」，聽話程度令觀眾大感驚喜。

如有興趣欣賞更多Didga的驚人技能，可留意Robert為其開設的Instagram帳戶，或其YouTube頻道，這些貓貓的聰明程度絕對會令你驚艷。