貓巨嬰天生反應慢半拍　打針強裝鎮定　心靈原來很脆弱

毛孩們呆呆的表情有種獨有的魅力，彷彿能治癒人心，使人忘記一切不愉快的事。越南一隻小貓早前便憑著遲鈍反應爆紅，全因在注射疫苗後的這一幕！

小貓「灰哥」現時才兩個多月大，適逢是注射疫苗的時期，飼主日前便帶著牠及其兄弟姊妹前往診所。遲鈍的灰哥在打針期間一臉懵懂，豈料在拔針後數秒突然大聲叫喊，令其飼主爆笑。

兩個多月大的小貓「灰哥」被帶往診所打針。（Facebook@灰哥特大號）

診所職員為了安撫首次打針的牠們，特地安排一人負責安撫，另一人則負責打針。灰哥在前往診所的路上表現得尤其淡定，在看到兄弟姊妹被針刺進皮膚時，卻不禁開始哀號連連。然而，輪到牠打針時，牠卻沒有吵鬧，狀甚冷靜。沒想到拔出針筒後數秒，牠竟突然大叫，似是在喊痛，但一把牠放回籠子，便倒頭就睡，讓飼主哭笑不得。

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灰哥從小到大也較呆鈍，在家中排行第二，其他兄弟姊妹分別為「嘟嘟妹」、「豬鼻」及「睏堡」。牠甫出生便「贏在起跑線」，體型比其他小貓更大，被戲謔為巨嬰，因此飼主為牠們開設的Facebook專頁就叫作「灰哥特大號」。但現時已兩個多月的灰哥已不再是最有分量的那位，牠以1.5公斤之差落後於睏堡。