【狗迎接回家】被熱情狗狗撞跌　主人股骨「咔一聲」帶來意外驚喜

狗狗偶爾會忘了自己的體型，然後熱情擁抱狗主，導致狗主意外受傷。 正所謂「小別勝新婚」，台灣有狗主外遊回家，狗狗顯得非常開心，雀躍地衝到她的懷裏撒嬌，把她撞倒在地上，股骨還發出清脆的「咔」一聲。狗主原本以為會受傷，沒想到這一撞卻帶來了意外驚喜。

台灣小惡霸「黑妞」，平日最喜歡「撞」到主人身上。（facebook圖片）

台灣狗主林可唯早前出國外遊，當她回到家裏，狗狗「黑妞」顯得異常雀躍，甚至興奮地衝過來迎接。她原本想蹲下來摸牠，卻被牠一下子撞過來，撞到整個人蹲著跌倒。這一撞原以為會受傷，沒想到卻帶來意外驚喜。

原來狗主的股骨去年因意外受傷，由於她的股骨移位，所以走路不時會帶來疼痛，中醫師建議她把骨頭壓回去矯正。沒想到「黑妞」把她推倒那刻，她是往骨頭錯位那邊倒，「沒錯，就是那樣，骨頭歸位了，走路也不痛了。」

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黑妞並不是第一次把狗主撞倒，她過去亦曾拍攝被黑妞撞倒的影片，直指「早晚被你撞到送醫院」，沒想到這次卻誤打誤撞把她的骨頭撞好了！

「這孩子沒白疼了！」狗主把故事放到facebook群組「有點毛毛的」，隨即獲2千7百多名網民讚好，部份留言指「黑妞的報恩」、「省下醫藥費」、「下次開心又撞，又錯位了」、「另類治癒法」，也有不少網民開玩笑指骨頭需要矯正，想給黑妞撞一撞！

有時候，狗狗的行為真的會令人意外，內地有隻花心柴就懂得一招絕技，逗得女生們超開心。

偶爾會聽到別人說，養狗的男生最招桃花，因為可愛的狗狗最容易吸引女生的目光。黑龍江哈爾濱有位狗主便讓了隻超懂撩妹的柴犬「大麥」，牠不單長相帥氣，還懂得一招絕技，能輕易擄獲女生心。據主人說，大麥每天都吸引到幾百個女生上前拍照，只不過......

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