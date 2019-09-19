【萌寵充電站】雪橇混血兒擁超強技能　隨時隨地「當機」靈魂出竅

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣一隻混種雪橇經常發呆，擺出一副彷彿靈魂出竅的樣子，嚇壞不少網民。牠早前隨飼主游泳，碰到水後立刻變得眼神散瘓、手腳僵直，表情逗趣。

雪橇的傻氣形象深入民心，牠們的行徑時常讓人忍俊不禁，其實不止純種雪橇如此，牠們的基因強大到令混種雪橇也會變得傻呼呼。混種雪橇BoBo來自台灣，現時年約12歲，「靈魂出竅」是牠的招牌技能。

BoBo：「我是誰？我在哪裡？」（Facebook@是半二哈不是二哈）

早前，BoBo飼主帶牠到狗狗泳池，牠最初表現得甚為雀躍，在教練的帶領下在水中暢泳。直到，牠的男主人拖著牠的雙手在水面浮，牠卻突然進入「當機」狀態，眼神直直地望向天空，手腳僵直，就如被石化了般，彷彿在懷疑自己到底身處何方。

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從BoBo的Facebook專頁可見，其實牠不時也會進入這種「當機」狀態，就像一隻玩偶般，讓人不禁懷疑牠到底是否仍活著。在其餘時間，BoBo最愛擺出無數調皮表情，可謂不折不扣的「表情包」。