【消毒藥水】Pro-Medi Prosept含惡菌要回收　貓狗用過點算好？

衞生署衞生防護中心昨日（9月18日）公布一款用以傷口護理的消毒藥水「Pro-Medi Prosept」，被驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應，可能受到細菌污染，導致瑪麗醫院在過去兩年有53名病人受感染。 「Pro-Medi Prosept」同樣適用於貓狗身上，不少主人都曾以該款消毒藥水為貓狗清潔傷口。香港愛護動物協會助理高級獸醫Dr. Tanya Master及執業獸醫張翠玉均指，洋蔥伯克氏菌若出現入侵性感染，可導致敗血症，貓狗會出現嗜睡、疲憊、發燒和厭食等情況。

瑪麗醫院從Pro-Medi Prosept預先包裝消毒劑樣本，驗出帶有洋蔥伯克氏菌。（衞生署圖片）

坊間的社區藥房有預先包裝的「Pro-Medi Prosept」消毒藥水出售，無需醫生處方即可購買。由於該款消毒藥水適用於貓狗傷口作消毒，不少貓狗主都會購買數包放在家裡「看門口」。而衞生署驗出含洋蔥伯克氏菌的樣本，均自於社區藥房和店鋪，令不少貓狗主都感到人心惶惶，紛紛在facebook各大群組發文，提醒其他寵主。

用於清潔動物傷口

香港愛護動物協會助理高級獸醫Dr. Tanya Master表示，Pro-Medi Prosept的消毒藥水是屬於預先包裝消毒藥水（Chlorhexidine antiseptic solution），適合寵物作局部使用，惟SPCA從來沒有使用該款消毒藥水。執業獸醫張翠玉就表示，Pro-Medi Prosept是獸醫常用的消毒藥水，主要用於清潔傷口，或手術前清潔皮膚。惟獸醫會從濃縮的消毒藥水自行稀釋，並非市面出售預先包裝並稀釋的版本。

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感染惡菌可引起敗血症

張翠玉指洋蔥伯克氏菌可導致貓狗皮膚感染膿皮症，在皮膚表面形成膿皰。若出現入侵性感染，可導致敗血症，貓狗會出現嗜睡、疲憊、發燒和厭食等情況。而Dr. Tanya Master指洋蔥伯克氏菌是在泥土及水中發現的細菌，對許多抗生素有抗藥性，它可導致免疫功能不足的動物出現疾病。二人均叮囑主人，一旦懷疑使用的消毒藥水有問題，應及早帶寵物看獸醫，作適當的身體檢查。

狗主Mabel去年11月獲醫生處方「Pro-Medi Prosept」用以清潔犬隻身上的傷口。她看到新聞亦表示擔心，不過狗狗皮膚沒有異樣，相信沒有受感染。

「Pro-Medi Prosept」由寶源（美國）藥業有限公司（寶源）供應。寶源自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線（2411 3463）解答相關查詢。

如貓狗感染破傷風可威脅性命安全，寵主們還是應小心為上。

除了要小心選擇消毒藥水外，主人也應留意毛孩的健康狀況。

其實，所有熱血動物均有機會感染破傷風，雖然貓狗對此病的抵抗力較高，但並不代表寵主們可掉以輕心。愛協首席獸醫桂珍列出7大病徵，又提到破傷風病情嚴重的話可致命！