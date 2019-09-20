無賴男放狗不拖繩險釀意外　孩童父母追究反遭粗暴對待

放狗牽繩是每位狗主的責任，但偏偏仍有不少狗主仍選擇不牽繩，導致寵物走失或咬傷他人等意外頻生。日前，北京一對男女因沒替愛犬上牽繩，一名路過的小孩險被咬傷，其後他們更直指小孩「活該」，甚至一度做出不文手勢，其囂張態度引起網民爭議。

上周日（15日），內地北京市一對男女因在放狗時沒上繩，差點導致一名小孩被咬傷。當該名小孩的父母上前追究責任時，這對男女卻以輕佻態度回應，甚至指小孩如被咬傷是「活該」。

狗狗的女飼主在小孩險被咬傷後一把抱走狗狗，小孩的父母立刻追上前質問二人。圖為狗主二人。（微博@星視頻）

狗主講粗口挑釁

從內地傳媒上傳的片段可見，狗狗的女飼主在小孩險被咬傷後一把抱走狗狗，小孩的父母立刻追上前質問二人：「你們遛狗不栓繩，差點咬孩子是不是該道個歉？」二人不但表現得毫無歉意，女飼主更表示：「活該，不看好孩子，被咬了就是活該。」小孩父母不甘受辱，繼續與狗主二人爭論。此時，狗狗的男飼主轉身面向小孩父母，並舉起中指及伸出舌頭挑釁對方，又以粗口指罵對方。最後，狗主二人離開現場，衝突似乎就此告終。

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片段在微博掀起網民熱烈討論，紛紛留言表達對狗主的怒憤，同時亦斥責狗主不負責任。去年，一名內地男童被狗咬傷，在注射3枝瘋狗症疫苗後，仍因瘋狗症病發而身亡。

▼▼▼過往曾發生多宗不拖繩導致的慘劇，甚至令一隻70磅金毛犬慘死▼▼▼