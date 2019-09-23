【吸貓】大狗溫柔為貓貓理毛　下秒露出恐怖真面目

可愛的貓貓總讓人覺得愛不釋手，有時甚至會令人產生想捏牠或咬牠的衝動，外國的一隻狗狗也不例外。牠在為家中貓貓理毛期間，疑似受不了眼前「誘惑」，竟張口咬住貓貓的頭。

上月，外國一位飼主在住所目睹愛犬為愛貓理毛的溫馨一幕，於是便取出電話拍下眼前畫面。然而，其愛犬竟在數秒後張嘴大咬，嚇得女飼主立刻出言制止。

一頭拳師犬用舌頭為一隻橘貓梳毛.（Facebook@Jami Michelle）

▼▼▼▼▼點擊相片看狗狗一口吞掉橘貓的過程▼▼▼▼▼

從片段中可見，一頭拳師犬摟抱著一隻橘貓，一同坐在梳化上。拳師犬不停用舌頭為貓貓梳毛，後者瞇著眼，表情一臉享受，似乎相當滿意梳毛服務。數秒後，貓貓把頭鑽到狗狗懷中，狗狗竟隨即張口一把咬住貓貓的頭，嚇得女飼主立刻出言制止「不准吃牠！」

飼主將這段短片分享到Facebook，寫道「這影片太好笑了，不得不分享。確保觀看時有聲音」，目前已吸引逾15萬人讚好，超過50萬人轉發。有網民笑言狗狗其實是在「清洗食物」、「吸貓吸不過癮，用含的」、「原來是大野狼啊」。

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