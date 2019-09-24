【芝娃娃】同胎兄妹分開養身型差3倍　婆婆公開迷你豬育成秘訣

經過老人家「調教」出來的貓狗，大多會脫胎換骨，變成另一個品種。 有狗主日前在facebook貼出家中兩隻芝娃娃的照片，指牠們本是同胎兄妹，哥哥由婆婆照顧、妹妹由姑姑照顧，結果幾年後重逢，身型竟然差天共地！已經看不出哥哥是芝娃娃，彷彿變成了混種犬，也有網民說牠像「迷你豬」、「哥基犬」！

同胎兄妹身型竟然差3倍？網民揭開狗哥哥變胖真相。（受訪者提供）

「同一胎的兄妹，左邊妹妹是姑姑養出來的正常芝娃娃，右邊哥哥是婆婆養出來的變混種狗的芝娃娃......」狗主謝妃妃接受《香港01》訪問指，哥哥叫作「開心」、妹妹叫作「娃娃」，並附上牠們幼時的照片表示，牠們原本是同胎，及後分別交給姑姑和婆婆照顧：「婆婆就是三餐加下午茶加宵夜餵，不知不覺就變胖了。」

現在，哥哥竟然比妹妹胖三倍！謝妃妃指，婆婆最初用煮飯的鐵鍋來餵哥哥，家人發現才換成小碗，不過身型已經無法逆轉過來，還是長得胖胖的。現在，她也努力克制婆婆，避免她餵太多，「我也怕哥哥會有三高。」

▼▼▼點撃圖片放大：看芝娃娃兄妹兒時照片，牠們真的是同胎！▼▼▼

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謝妃妃把牠們的對比圖放到facebook群組「●【爆廢公社】●」後，短短幾天已經吸引了5千多位網民讚好，數百網民留言說，「有種餓叫婆婆覺得你很餓」、「給婆婆養真的都會變形」、「果然婆婆都不會讓人失望阿」，也有網民留言指，「根本迷你豬來」、「我還以為是哥基跟芝娃娃」。看來經婆婆養的狗會變胖，已經變成公認的事實。

哥哥不是特例，幾乎所有經婆婆飼養的狗狗，體型都會暴漲。

世上有一種愛，叫怕你吃不飽。父母總擔心子女吃不飽會餓壞，在對待家中寵物時亦如此。近日有網民在社交群組中，貼出家中狗狗1內年的變化照片，稱牠已由小鮮肉，變成宅叔了。其他網民看到照片後，都表示這是「愛的表現」。