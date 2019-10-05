【養貓共鳴】軟床被霸佔、擋電視畫面　20種貓奴日常生活體會

時常有人指，貓咪是外星人，想要侵略地球，全因牠經常用萌樣擄獲貓主心。不過，貓咪的行為、習性，偶爾又令人難以理解。 台灣網民「貓日大神」今年初在facebook以漫畫跟網民分享貓咪的日常生活，把貓咪的行為舉止確切地繪畫出來，資深貓奴必定有共鳴！

養了貓以後，才發現牠跟人類是種完全不同的生物。（Neneko 貓日 授權轉載）

台灣網民「貓日大神」家裏養了兩隻貓咪，分別是英國短毛貓「山姆」和美國短毛貓「開開」，他發現很多貓咪有很多難以理解的奇怪習性，於是在今年年初開設了「Neneko 貓日」的facebook專頁。以漫畫形式跟眾貓奴分享愛貓日常生活，漫畫令不少網民產生共鳴，意外地大受歡迎！

▼▼▼點撃圖片放大：到底貓咪清潔身體跟貓主有什麼關係？▼▼▼

【一】貓咪喜歡用舌頭清潔身體。（Neneko 貓日 授權轉載）

▼▼▼點撃圖片放大：即使貓咪狂擠過來，貓主還是忍住不動！▼▼▼

【二】每次跟貓咪一起睡覺，牠總是佔了床上大半空間，想把貓主擠走。（Neneko 貓日 授權轉載）

▼▼▼點撃圖片放大：看第3到20篇令你會心微笑的漫畫▼▼▼

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只有養過貓的人才看得懂當中的辛酸！貓日的漫畫經常被網民轉貼分享，facebook專頁成立只有9個月，已經吸引了2萬2千位網民追蹤，他早前還製作了兩季貓貼圖，大家可能在不同地方看過他的作品，如果有興趣看更多相關的貓漫畫，可以到貓日的facebook專頁或Instagram查看。