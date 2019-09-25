【安樂死】老金毛患淋巴癌　狗主擬試新抗癌藥　卻被獸醫秒判死刑

讀者亞珮曾投稿分享患上淋巴癌的金毛尋回犬Oscar過去一年的抗癌經歷，她曾經翻600多頁的英文書，只求找到辦法醫治Oscar。 Oscar近日的病情每況愈下，淋巴結持續漲大，相信淋巴癌開始不受控制，亞珮昨日（9月24日）更於facebook發文指：「醫生說藥石無靈...」

金毛尋回犬Oscar一年前患上淋巴癌，近日病情開始轉差。（受訪者提供）

金毛尋回犬Oscar於2018年3月確診患上淋巴癌，當時醫生宣布牠的壽命只剩下一個月。狗主亞珮不願放棄，帶著Oscar尋遍所有名醫，請醫生為牠做化療，總算渡過了一整年。

擬訂購新型抗癌藥

Oscar的情況時好時壞，至本月初開始急劇轉壞，牠的頸、肩膊和後腿的淋巴都持續腫脹。即使醫生Oscar做化療、打針，效用亦不顯著，腫瘤更阻礙到牠呼吸、進食。亞珮轉述醫生指，Oscar身體可能對藥物產生抗藥性，建議訂製澳洲研發的新型抗癌藥，或許可能帶來新轉機。

由於澳洲法例規定，有關藥品只能經澳洲獸醫訂製。診所建議她尋求一位於澳洲執業的腫瘤科醫生幫助，於是亞珮昨午（9月24日）帶Oscar看醫生。結果醫生還沒為Oscar做檢查，已經拒絕為牠訂藥、做化療，醫生認為牠無法自理，並建議立即幫牠安樂死。即使亞珮堅持請他訂藥，對方仍然拒絕，她哽咽地說，「病人一定唔精神，佢嘅情況我最清楚。我帶佢落街，佢仍然會開心、會笑，未去到完全無反應，佢唔至於要安樂死吓嗎？」

▼▼▼點撃圖片放大：看狗主亞珮與金毛犬Oscar的抗癌路▼▼▼

+ 19 + 18 + 17

我想幫佢、希望醫生幫佢，我唔明點解醫生一嚟就覺得佢無得醫、點解佢唔畀我試！我依家都唔知可以點！ 狗主亞珮

Oscar近月的病情日漸嚴重，已經無法像昔日叼玩具著出來迎接她，近日開始無法站立，甚至失禁，慶幸精神尚算良好。亞珮表示，不會輕易放棄治療，會繼續在Oscar身邊照顧牠。亞珮續指，診所曾建議她購買整樽現成藥物，不過藥物份量未必最適合Oscar，而且亦較為昂貴，需要逾港幣3萬元，亞珮認為錢並非最大的考慮，「我無其他方法，都唯有咁做。」