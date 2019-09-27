【性格測驗】10秒即測寵物主人性格特質　人寵相處更融洽

人與寵物要融洽相處，都需要透過溝通，讓大家能心意相通。 原來寵物行為是否恰當，跟寵主性格有著密切的關係。指紋分析師莫頴恒（Ellen）花10年時間統計，收集多達40000個亞洲人的指紋樣本，設計出一套能分析主人性格的系統，讓主人知道其性格特點，繼而了解如何跟寵物相處。（文末附上快速測試，讓大家簡單得知自己的性格特點）

寵主覺得跟寵物溝通不來，可能跟寵主本身性格有關。（胡巧欣攝）

從動物理解指紋分析

原本從事音樂教育的指紋分析師莫頴恒（Ellen），10年前認識到一位遺傳學教授，從而接觸指紋分析。她表示，所有人的指紋都獨一無二，屬於外顯的DNA，「透過指紋分析，可以知道一個人的潛能和個性。」指紋分析是否導人迷信？Ellen回應指，指紋分析與風水命理不同，全因手相會隨時間、年紀而出現變化，指紋卻不會改變。Ellen花了10年時間統計，收集多達40000個亞洲人的指紋樣本，並把動物套用到指紋分析層面上。

指紋分析通過具象徵形象的動物，讓人們能教容易認識自己、家人及朋友的性格，學習每人都有不同個性及獨特之處，需要用不同方式對待及溝通。透過鮮明的形象，讓人們明白動物同樣有不同的個性，對待寵物或社區動物時，同樣需要互相包容、尊重。 指紋分析讓人難以理解，Ellen於是把分析結果具象化，讓人更容易明白。她把20多款指紋的樣式歸納為7種動物及其所屬顏色，把性格分析結果更具體地呈現。

Ellen把20多款指紋的樣式歸納為7種動物及其所屬顏色，讓人更容易了解。（胡巧欣攝）

寵主個性能影響寵物行為

指紋分析有助寵主選擇合適的寵物。Ellen舉例，孔雀型性格的人喜歡外型較獨特的寵物，比如昆蟲、爬蟲；貓型性格的人喜歡空間感較大的寵物，比如貓；狗型性格的人喜歡熱情、熱鬧的寵物，比如狗。假如寵主選擇跟他性格不相乎的寵物，可能需要花更多時間磨合，調整相處的方式。指紋分析同樣有助寵主改善與寵物相處的模式，獅子型性格的人比較性急，他跟貓狗相處時可能會較為急進，訓練可能會欠缺耐性，導致貓狗不受控制。

香港愛護動物協會（SPCA）2019年愛飾動物日，亦加入了指紋分析的概念，希望人們可以通過認識自己的性格，從而學懂如何尊重、關愛及接納所有動物。指紋分析可透過指紋分析機，簡單分析出人們的個性，而精準分析則需要了解10隻手指的紋型，SPCA提供簡單的網上測驗讓大家認識自我。

▼▼▼先憑直覺選出你最喜歡的動物▼▼▼

先憑直覺選出你最喜歡的動物。（SPCA截圖）

▼▼▼再憑直覺選出你最喜歡的顏色▼▼▼

憑直覺選出你最喜歡的顏色。（SPCA截圖）

▼▼▼點撃圖片放大：看詳情分析結果▼▼▼

▼▼▼假如你喜歡的動物是獅子，選1種顏色測試內在性格▼▼▼

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▼▼▼假如你喜歡的動物是貓，選1種顏色測試內在性格▼▼▼

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▼▼▼假如你喜歡的動物是猴子，選1種顏色測試內在性格▼▼▼

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▼▼▼假如你喜歡的動物是牛，選1種顏色測試內在性格▼▼▼

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▼▼▼假如你喜歡的動物是孔雀，選1種顏色測試內在性格▼▼▼

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▼▼▼假如你喜歡的動物是狗，選1種顏色測試內在性格▼▼▼

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▼▼▼假如你喜歡的動物是蝙蝠，選1種顏色測試內在性格▼▼▼