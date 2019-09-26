貓貓被遺下敘利亞戰區　庇護所曾遭空襲　義工冒死拯救

流浪動物無家可歸，如果再加上人為戰火，牠們的生活會更悲慘。 敘利亞戰火一直未有停過，當地的流浪動物更是朝不保夕。不過，當地還有不少有愛心人士，會主動去拯救這些被困災場的小動物。Mohammad Alaa Aljaleel是當地著名的愛貓之人，他多次闖到戰火區，營救被遺棄的貓咪，並為牠們建起庇護所。

要救出流浪貓咪，有時候需要用上誘捕籠。（facebook@Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria）

敘利亞戰火不斷，許多民眾在炸彈襲來前已離開，但不幸的是不少寵物和流浪動物，仍被困在災場裏，未能及時逃生。而當地著名的「阿勒頗貓人（Aleppo Cat Man）」Mohammad Alaa Aljaleel，他多次闖到戰火區，為的就是要救回這些小生命。

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救貓如救人，牠們都是有生命的。（facebook@Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria）

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救喵刻不容緩

Aljaleel的拍檔兼好友Alessandra Abidin表示，在戰火區Kafr Nabl裏，有大批寵物與流浪貓狗，在街道上奔走，牠們正急需救援。雖然，不少野貓會被食物所吸引，這比較容易捕捉，但有些警覺性高又怕陌生的貓咪，見到食物也不敢出來，因此他們要準備誘捕籠，在內裏放好食物，然後只有等待，所以這不會是件迅速可完成的工作。

團隊也有休息時候，可以和貓咪親近。（facebook@Ernesto's Sanctuary for Cats in Syria）

只要貓咪被救起，牠們都會被安排送到安全的地方House of Cats Ernesto，這裏會確保貓咪的3餐，並有清潔的水飲用，可以說是貓咪的天堂。儘管仍持續有危險，但Aljaleel的團隊仍每天往返Kafr Nabl把貓咪營救出來。最近幾天，已從戰火區中合共救出83隻貓咪，現時都送往庇護所，希望有人將牠們領養回家。

團隊得到不少人支持，因此才能繼續運作下去。（facebook@Ernesto's Sanctuary for Cats in Syria）

戰火不阻救援心

Aljaleel已不是第一次在戰火救出貓咪，他早在2016年時，已在戰火區餵貓與救貓而聞名。至17年，他更開設了貓咪的庇護所，為流浪貓提供暫時安全的棲身之所。但期間貓咪庇護所曾遭空襲，Aljaleel和義工團隊便曾因此而逃往土耳其避難，但由於擔心貓咪安全，結果很快又回到敘利亞，繼續拯救貓咪的工作。

不少拯救回來的貓狗，現在已被好心人帶回家。（facebook@Ernesto's Sanctuary for Cats in Syria）